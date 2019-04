Dárci mohou vyhrát

Soutěž byla vyhlášena 1. 4. a stanoveny tři termíny vyhodnocení jednotlivých etap a to 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2019. V každé etapě vybere kurátor 5 spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro sbírky Národního technického muzea. Majitelé těchto spotřebičů získají od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500,- Kč. Za každý spotřebič zařaditelný do sbírek Národního technického muzea získá jeho majitel na základě uzavřené darovací smlouvy dvě čestné vstupenky pro dvě osoby s půlroční platností. Navíc na konci roku 2019 bude kurátorem Národního technického muzea vybrán nejpřínosnější spotřebič, který byl zařazen do sbírek a jeho majitel získá od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5 000 Kč.

Jak soutěžit

Pokud i vy máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste jej věnovali muzeu, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis – odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

Inspirace z minulého roku

Šance pro zapsání nabízeného předmětu zvyšuje jeho kompletnost, a to i v podobě dochovaných originálních obalů, návodů a účtenek dokládající místo a rok jejich koupě. Pro inspiraci možným soutěžícím může sloužit loni získaný varný systém Eta Varmix výroby Elektro-Praga Hlinsko s kompletním příslušenstvím z roku 1968, které si jeho uživatelka v Dobrušce ve východních Čechách zakoupila ze státního porodního příspěvku po narození své dcery. Zajímavým přírůstkem do sbírek je i elektrická nahřívací dečka Gea německé výroby z první poloviny 40. let 20. století, která byla zakoupena v období trvání Protektorátu Čechy a Morava. O průběhu letošního ročníku soutěže Národní technické muzeum bude pravidelně informovat na webových stránkách https://www.elektrowin.cz/muzejnikousek.html.

Eliška Paulová