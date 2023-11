Mimo provoz. Informace, kterou si často přečtou šoféři na parkovacím automatu na Velkém nebo Malém náměstí v Prachaticích. Vedení radnice ví, že automat je zastaralý a poruchový. A hlavně není možné parkovné zaplatit kartou. Dosud to bylo možné jen mincí nebo přes SMS.

Parkovací automat na prachatickém Velkém náměstí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Výměnu parkovacích automatů za modernější proto nedávno řešili prachatičtí radní. Shodli se, že koupí nové. „Stávající parkovací automaty rozhodně neodpovídají současným trendům. Stávající parkovací automaty jsou zastaralé a není možné platit kartou. Město stále více investuje do jejich oprav a servisu,“ zhodnotil prachatický starosta Jan Bauer s tím, že radní schválili vypsat otevřené výběrové řízení na dodávku a instalaci čtyř nových parkovacích automatů. Nové automaty tak budou nejen v centru, ale také na Malém náměstí, v Zahradní a ve Vodňanské ulici.

Věra Houšková vyzývá návštěvníky kultury: Parkujte, ale ne na chodníku

Nové moderní automaty nabídnou návštěvníkům města běžné způsoby platby, včetně platby kartou či prostřednictvím mobilního telefonu. „Zároveň umožní rychlou kontrolu zaplaceného parkovacího poplatku strážníkům městské policie,“ upřesnil zadání pro výběrové řízení starosta města Jan Bauer. Na novou platební metodu se těší také ředitel Městské policie Prachatice Ivo Novotný, i když vhazování mincí do automatu bude stále možné. Ředitel městské policie musí mince z parkovacích automatů vybírat, třídit, počítat a nosit do banky, ale také často parkovací automaty opravuje. „Už na nich umím opravit kde co,“ směje se. Dodává ale, že poruchy se objeví jednou, maximálně dvakrát do týdne. Nejčastěji na nejvíce využívaném parkomatu na Malém náměstí. „Kdyby ale byly mimo provoz neustále, nevybereme na parkovném tolik,“ říká s tím, že letos od ledna do konce října to bylo 1,6 milionu korun. Každopádně má ředitel Ivo Novotný vypozorované, že poruchy jsou častější při špatném počasí, přesněji dešti nebo mrazu. „To se pak stane, že automat na Malém náměstí hlásí poruchu i třikrát denně,“ dodává.

Bytovky nad prachatickým sídlištěm jsou na papíře. Návrhy visí na náměstí

Podle informací šéfa odboru investic MěÚ Prachatice Jaromíra Markytána se do výběrového řízení na dodávku čtyř nových přístrojů přihlásily dvě renomované firmy. Zástupci firmy s levnější nabídkou by měli během středy 8. listopadu odpovědět na upřesňující otázky odboru investic. S ucelenou nabídkou budou následně seznámeni radní města, aby mohli potvrdit vítěze výběrového řízení a rozhodnout o uvolnění peněz z rozpočtu města. „Nové parkovací automaty by měly být vyměněny do konce letošního roku. Vliv mohou mít klimatické podmínky,“ připomněl Jaromír Markytán s tím, že cena čtyř parkovacích automatů s pětiletým servisem bude stát do milionu korun.