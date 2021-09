„V loňském roce jsme museli všechny koncerty kvůli koronaviru přesunout na podzim. Nakonec se ukázalo, že takový model je životaschopnější a zřejmě u něj zůstaneme,“ sdělil ředitel festivalu Vít Podroužek. Se svým týmem pro letošní rok připravili celkem šest koncertů a jednu doprovodnou akci. Festival začal v neděli 5. září koncertem souboru Hof-Musici, který v Růženeckém kostele uvedl program Hudba k obřadům Svatého týdne v Neapoli, v Boloni a ve Vídni kolem roku 1680.

„Pro letošní ročník jsme očekávali problémy s financováním, ale nakonec se podařilo potřebné peníze sehnat. Můžeme tak budějovickým posluchačům nabídnout opět dva zahraniční soubory,“ pokračuje Vít Podroužek. „Moc se těším na koncert souboru Ensemble Seraphim z Basileje, který nás provede hudební cestou za kulturou vína ve středověku v programu The Tales of Bacchus.“ Ensemble Seraphim zahrají 11. září.

Dalším zahraničním hostem je skvělá sopranistka Pavla Flámová. Ostravská rodačka nyní trvale žije ve Švýcarsku a na koncert, který se bude konat 18. září, přiveze s sebou hudebníky z Izraele a Německa. Můžeme se těšit na anglickou renesanční hudbu a barokní árie.

Druhou polovinu festivalu otevře soubor CreaTrio s Lucií Duškovou, Kristýnou Hodinovou a Filipem Dvořákem. Obě dámy trvale působí v Českých Budějovicích a jde tak o téměř domácí soubor. Ve svém programu uvedou barokní židovskou hudbu.

„Pro letošním ročník jsme se rozhodli využít také Dientzenhoferův barokní kostel na Dobré Vodě u Českých Budějovic, kde máme naplánován koncert Zrod hudebního baroka s hudbou Claudia Monteverdiho v podání souboru Victoria Ensemble,“ uvádí dále Vít Podroužek.

Festival uzavře 28. října Rejchovo kvarteto. „Svým programem mírně vybočuje ze zaměření festivalu, ale osvícenské smyčcové kvartety Josepha Haydna, Jakuba Jana Ryby a Wolfganga Amadea Mozarta jistě přispějí k důstojné oslavě státního svátku.“ Jako doprovodná akce festivalu je opět naplánován oblíbený interaktivní workshop s historickými hudebními nástroji.

A co poznamenal ředitel festivalu na závěr? „Chtěli bychom moc poděkovat všem institucím, nadačním fondům a dalším donátorům za to, že jim v této složité době není lhostejný osud kultury. Kromě toho je pro nás velkým impulsem do budoucna i to, že již nyní máme plně obsazen jubilejní pátý ročník 2022. Moc se těšíme na krásnou hudbu a na setkání s posluchači.“

Následující koncerty:

Ensemble Seraphim / Švýcarsko; 11. září 2021, 19:30; křížová chodba kostela Obětování Panny Marie

Pavla Flámová / Švýcarsko, soprán; Ziv Braha / Izrael, Švýcarsko, loutna, teorba; Alexandra Polin / Izrael, Švýcarsko, viola da gamba; Anna Scholl / Německo, cembalo, 18. září 2021, 19:30; kostel Panny Marie Růžencové

CreaTrio, 3. října 2021, 19:30; kostel Svaté Rodiny

Victoria Ensemble; 15. října 2021, 19:30; kostel Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě u Českých Budějovic

Rejchovo kvarteto; 28. října 2021, 19:30 AJG; Wortnerův dům

DOPROVODNÝ PROGRAM - "Staré nástroje pro mladé mistry" - workshop se starými hudebními nástroji Ladislav Horký, Kamil Remeš 9. října 2021, 10:00 - Galerie Rabenštejnská





Podrobný program a aktuální informace najdete na webu https://www.hudbanasoutoku.cz/ a na facebookovém profilu festivalu.