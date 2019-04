Stanovisko RNDr. et Mgr. Růženy Štemberkové:

Předně mi dovolte doporučení, že účelnější než stanovení dalších a přísných opatřeních v rámci jednacího řádu by bylo svolávat jednání ZM častěji. Bylo by ku prospěchu věci všech předně občanů, zaměstnanců MěÚ i zastupitelů.

Níže uvedenými body aktuální vedení města Prachatice silně ničí demokracii a demokratické přístupy. S ohledem na níže uvedené body je zřejmé, že pracovní jednání zastupitelstva města, která nemají oporu v zákoně, nemá žádnou cenu svolávat. Veškerá stanoviska, veškeré názory by měly být řečeny na veřejném jednání ZM. (nabádá k myšlence za zavřenými dveřmi si povídejte co chcete, jak dlouho chcete, ale to hlavní je veřejnost Vás neuslyší, ale veřejně Vás omezíme, kritika či konstruktivní návrhy pro ROZVOJ města aktuální vedení se nechce, názory zastupitelů nepotřebuje a ovšem má jasno pan starosta, který většinově umlčil i své členy koalice, jež na jednáních sedí a hlasují dle domluveného schématu koalice)

K bodům jednacího řádu:

Proč vizuální prezentace musí být přílohou? Přednáška x prezentace, důvodová zpráva x prezentace_je vidět, že aktuální vedení města chce mít vše naprosto a nutně pod kontrolou?

Článek 6 Zasedání zastupitelstva

Bod 5) délka vyjádření občana nesmí přesáhnout dobu 3 minut, není stanoven limit kolikrát ke každému z bodů. Vyjádření občana tedy nevadí, za předpokladu, že občan se zúčastní.

Bod 7) do bodu Různé nelze zařadit projednání dotazů, jejichž bezprostřední přijetí vyžaduje usnesení zastupitelstva…z jakého důvodu, je vidět, že se chce zamezit a omezit hlasy opozičních zastupitelů?

Bod 10) nikdo ze zastupitelů nesmí vystoupit více než 2x k projednávanému bodu a maximální doba vyjádření je 3 minuty, předkladatel pak minut 5

Bod 11) předsedající může slovo odejmout_ kdo bude posuzovat objektivitu tohoto kroku, jak zastupiteli tak občanovi? Dovolím si uvést, že aktuální předsedající v posledních 8 letech těžko rozumí dalším hlasům vystupujících zastupitelů v ZM, kdykoliv bude chtít účelně je pod záminkou tohoto bodu umlčí

Bod 14) ukončení rozpravy může podat kdokoliv ze zastupitelstva, rozhoduje se ihned…hlasováním

Tento krok dle mého názoru silně omezuje demokracii a demokratické přístupy. Neuvěřitelné starosta disident vládnoucí s podporou rudých se stal již dávno rudým následovníkem.

Článek 8 pozměňovací návrhy

Postrádám pravidla pro Xnávrhy (hlasuje se přednostně)

Bod 2) tak rozsáhlý či závažný_ je nutné dodatečné posouzení, odložen a zařazen na další jednání? _ kdo jej bude posuzovat?

Článek 11 Zápis a audiovizuální záznam

Bod 1) – 1krát nahradit celý týden.

Závěrem žádám o zaslání přílohy doporučení úprav ze strany Odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR s ohledem na legislativní změny, jak je odkazováno v materiálu. Prosím dodržujte pravidlo, že tyto přílohu budou automatickou přílohou materiálů do ZM.