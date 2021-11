Přišel zákaz, a stánky zůstanou zavřené. Ještě v pátek tam byly otevřené alespoň čtyři z dvaadvaceti.

Z toho tři s občerstvením, především horkým pitím. „Je to děs,“ reagoval v pátek na vyhlášený nouzový stav Lukáš ze stánku historického pivovaru Český Krumlov. „Za mě je to naprosto nepochopitelné rozhodnutí, bohužel nic s tím v této chvíli asi neuděláme. Snažíme se vytrvat, co nám zbývá. Chceme to využít do poslední minuty.“ Stánky na krumlovském náměstí v 18 hodin čekalo uzavření a de facto konec trhů.

OBRAZEM: V pátek plné budějovické adventní městečko je téměř liduprázdné.

„Někteří bojovníci dnes ještě bojovali,“ řekl v pátek na adresu otevřených stánků Martin Lobík, předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, které adventní jarmark na náměstí organizuje. „Leč od 18 hodin bude kompletně zavřeno. Nicméně dozvídáme se, že některá města na zákaz adventních trhů nepřistoupila a přejmenovala je na farmářské nebo celoroční, a jedou dál. My bychom tady ale na radnici asi podporu nenašli. Podle nás je zákaz naprosto hloupé opatření ve chvíli, kdy v Budějovicích je náměstí zavřené a Mercury bude praskat ve švech. Vše máme nachystáno, kdyby zákaz padl, trhovci by do toho určitě znovu šli, ale takovému obratu nevěříme.“

Nicméně procházku adventně laděným Krumlovem plným malých vánočních stromků si nenechte ujít. Stánky na náměstí vypadají sice smutně, ale třeba na duchu pookřejete na Latráně v Bistru Kolektiv. Tak od soboty mají v nabídce dezert kulich v podobě červeného kulicha s bílou bambulí. Bude to jistě velká dobrota.