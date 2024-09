„Je to pro nás zklamání. Do krajského zastupitelstva se nedostaneme, nebudeme mít ani tři procenta,“ reagoval pro Deník na průběžné výsledky sčítání hlasů při krajských volbách Jaroslav Havel, starosta Pištína, ale také krajský předseda hnutí STAN. To kandidovalo společně s hnutím Občané pro Budějovice. V končícím zastupitelstvu měl STAN pět hlasů a byl v opozici.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Povolební setkání koalice STAN a HOPB v Českých Budějovicích.„Předpokládali jsme, že se do krajského zastupitelstva dostaneme,“ přiznal Jaroslav Havel, ani před volbami ale na dotaz redakce raději výsledek netipoval. „Myslím si, že není chyba na naší straně,“ zdůraznil Jaroslav Havel s tím, že ale závěr kampaně překryly starosti s povodní. „Když začala povodeň, starali jsme se o svoje obce a města (na kandidátce STAN je řada starostů nebo místostarostů - pozn. red.), peníze, které jsme ještě měli na kampaň jsme dali na potravinovou banku,“ vrátil se k posledním dnům před volbami Jaroslav Havel.

Pro kraj by rádi zástupci STAN dále pracovali v komisích nebo výborech rady kraje nebo zastupitelstva. „Pokud tam budeme pozváni. Členem může být kdokoliv, nejen krajští zastupitelé,“ řekl Jaroslav Havel a doplnil, že ohledně samotného hnutí by rád svolal krajský sněm. „Tam bychom si to měli vyříkat, co z toho vyplyne nevím,“ dodal krajský předseda STAN.

Odlivu voličů k ODS odolaly jen ANO a Stačilo!

Lídrem kandidátky byla vimperská starostka Jaroslava Martanová. Také ona čekala lepší výsledek. „Je to zklamání. U mě to bylo padesát na padesát, jestli se do zastupitelstva dostaneme. Když jsem viděla náladu voličů,“ ohlédla se Jaroslava Martanová. Poukázala na hromadný odliv voličů všech stran k ODS, čemuž odolaly pouze ANO a Stačilo! „I ten volič hodnotil práci, celkově, kolik toho bylo uděláno, jak to bylo prezentováno,“ zmínila Jaroslava Martanová.

„Zanalyzujeme si, jak to je, za dva roky budou komunální volby, kde budeme obhajovat mandáty v obcích a městech,“ hledí kupředu Jaroslava Martanová (okres Prachatice, kam patří Vimperk, se jediný za koalici STAN a OPB dostal přes pět procent a měl přes šest procent a ve Vimperku měl STAN skoro 14 %.

O další spolupráci s krajským zastupitelstvem Jaroslava Martanová nepochybuje. „Pořád budeme oslovovat zastupitele ODS, budeme se na ně obracet kvůli našim obcím a městům. Spolupracovali jsme i v končícím zastupitelstvu. Vždycky jsme podpořili dobrou věc, i když jsme byli v opozici,“ zdůraznila Jaroslava Martanová.

Neúspěch ve volbách konstatoval v sobotu navečer na povolebním posezení v Českých Budějovicích i zástupce hnutí Občané pro Budějovice Ivo Moravec. „Je to prohra, i když jsme před čtyřmi roky se STAN nekandidovali, teď je naše koalice na nule,“ řekl Ivo Moravec s tím, že doteď měl STAN pět mandátů. Tak slabý výsledek přece jen neočekával. „Vždycky zvažuji úplně všechno, i to, že se tam nedostaneme. Ale této alternativě, že se tam nedostaneme, jsem přikládal malou pravděpodobnost. Počítal jsem, že bychom mohli mít pět mandátů, ale tohle jsem opravdu nečekal. Je třeba ale poblahopřát vítězi voleb,“ uvedl Ivo Moravec.

A připojil, že je dobré vždy výsledky posoudit a chladnou hlavou. „Je třeba vždy sportovně jak ustát prohru, což je na nás. Tak i vítězství a v případě Martina Kuby je absolutní,“ uzavřel Ivo Moravec.