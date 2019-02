Prachaticko – Každou sobotu vám přinášíme krátký souhrn nejdůležitějších událostí a zajímavostí uveřejněných v Prachatickém deníku.

Aktivity dětského centra se sice zaměřují především na děti, ale pro některé z jeho aktivit využívá i městské pozemky bez souhlasu vlastníka. Týká se to hlavně pasoucích se zvířat a dalších výběhů. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs



Pondělí



Vedení města Prachatice hledá majitele čtyřkolek, Chce totiž, aby jim pomáhali v zimních měsících se zimní údržbou chodníků, na které se nedostane technika městských Technických služeb. Podle místostarosty Roberta Zemana model dobře fungoval v minulých letech. A majitelé čtyřkolek si přivydělali i nějakou tu korunu.



Deník: Zvláštní je, že dobře fungoval a všichni ti, kdo se o úklid sněhu už starali, najednou dali výpověď. Možná je jen nebaví poslouchat výtky od ostatních obyvatel.



Úterý



Barvu na přechodech pro chodce a veškerém vodorovném značení začala Správa a údržba silnic v Prachaticích nahrazovat plastem. Prý je odolnější vůči počasí a vstřícnější k chodcům. Není tolik kluzký. Obnova značení vyjde na přibližně milion korun.



Deník: Je ale divné, že se do malování bílých pruhů správa pustila na podzim. Tradiční plískanice už přišly, a tak velký kus z toho milionu zbude asi na jaro a řidiči zase budou kličkovat mezi pruhovanými kuželkami jako zajíci.



Středa



Rozšíření zooparku a nebo areálu Vodník ve Vimperku zatím nebude. Zastupitelé totiž odmítají návrh českobudějovického biskupství, které za směnu požaduje vyšší cenu. Jenže to by město Vimperk porušilo zákon o obcích. S církví chtějí Vimperští dále vyjednávat.



Deník: Je přeci logické, že když něco někdo vlastní, tak to chce prodat za co možná nejvíc. Církev má asi stále málo, tak se snaží vydělat stůj, co stůj. Za to jí lidé asi zase nepochválí.



Čtvrtek



Vimperská radnice od 1. září zavedla rozšířenou příměstskou autobusovou linku. Autobusy nově zajíždějí na sídliště Míru. Lidé tam dokonce mají dvě autobusové zastávky. Není problém se dostat do centra nebo do areálu nemocnice. Kvitují to hlavně senioři a maminky s kočárky.



Deník: Dobrá práce, hlavně v tom případě, že město musí za rozšíření městské dopravy dopláce vyjde městskou kasu na čtvrt milionu korun. Jde přeci hlavně o lidi.



Pátek



Dětské centrum Šumavous v areálu bývalých kasáren U Sloupů ve Vimperku se dostalo do problémů. Jejich zvířectvo totiž spásá trávu na městských pozemcích, které centru město nepronajalo. Navíc jejich předchozí nájemce městu dluží peníze za pronájem. Shodou okolností je zástupce bývalého nájemníka a současného zájemce o pozemky stejný.



Deník: Maminky, které do centra chodí za zvířátky se svými dětmi, se bouří. Nezúčastnění jen kroutí hlavou. Město ale chce své peníze oprávněně. Jak z toho ven?



Sobota



Prachatická Kasárenská ulice je opět průjezdná. Po dlouhých třech měsících mohou řidiči zase do centra v obou směrech.



Deník: Vypadá parádně, škoda jen, že miliony a úsilí končí v mezi před bránou bývalého areálu kasáren.