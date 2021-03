Potřebujete vycestovat mimo váš okres a nevíte, jak má vypadat čestné prohlášení nebo formulář? Deník je pro vás připravil a stáhnout si je můžete přímo zde.

Čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE>>>

Formulář pro cesty mezi okresy si můžete stáhnout ZDE>>>

Čím se prokázat

Při cestách mimo okres nebo katastr obce by se lidé měli rokazovat policistům například na papír předem napsaným čestným prohlášením, kam cestují. Napsat to mohou i na formulář, který lze stáhnout z odkazu výše a vytisknout. Prohlášení či formulář by měl obsahovat místo, čas a cíl cesty. Pokud budou lidé mít jiné potvrzení, například žádanku od lékaře, měli by si ji vzít s sebou. V případě cest za prací mimo okres, kde žijí, by u sebe měli mít například pracovní smlouvu s místem výkonu práce, nebo potvrzení od zaměstnavatele, kde bude vedle místa práce uvedeno i místo, kde žijí.

Hranice okresů

Pokud nevíte, kde přesně končí váš okres, podívejte se do naší mapy, kde si můžete rozkliknout jednotlivé okresy a zobrazit i hranice obcí.

Omezení a výjimky v rámci okresu

Cestování ve stejném okrese mezi jednotlivými obcemi nebo městy bez potvrzení nebo čestného prohlášení bude možné pouze tehdy, když lidé půjdou na nákup, na úřad, k lékaři nebo budou pečovat o osobu blízkou. Naopak nemohou na návštěvu za příbuznými. Zkrátka by se povětšinou měli držet ve své obci a mimo ni cestovat pouze ze závažných důvodů.

Lidé mohou sportovat chodit do přírody či venčit psy. Ale pouze v katastru obce, kde bydlí. To samozřejmě neznamená pouze na návsi, ale třeba i na polních cestách, polích či lesích, které do katastru patří. To vše je povolené od 5 do 21 hodin. V noci jsou možné pouze cesty do a ze zaměstnání, cesty k lékaři či venčení psů do pěti set metrů od bydliště.