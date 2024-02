Až do konce loňského bylo například vydání vícejazyčného standardního formuláře nebo přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství na radnici, kde ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt, nebo vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření

církevního sňatku bez jakéhokoliv poplatku. Od letoška za formulář žadatel podle informací z vimperské radnice zaplatí stokorunu. Za matrikáře u prohlášení dokonce tisícikorunu. Na pětistovku pak vyjde potvrzení pro uzavření církevního sňatku.

Jiné správní poplatky na matrice sice byly zpoplatněny, ale nově se jejich výše více než zdvojnásobila. Například vydání kopie rodného listu vyjde na 300 korun (do konce roku 2023 to bylo 100 korun). Za ověření podpisu žadatel zaplatí 50 korun (původně 30 Kč). O tisíc korun dražší je uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky. Od ledna to stojí 3000 korun. Cizinci za svatbu nebo registrované partnerství zaplatí dokonce pět tisíc. Na vyšší částku se musejí připravit také Češi, kteří chtějí své ANO říci na místě, které není obvyklé. Taková svatba se o prodraží o dva tisíce korun a vyjde na tři tisícovky.