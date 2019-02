Šumava – Na Vánoce se snaží milovníci zvířat přilepšit i jim, a neplatí to jen o myslivcích a majitelích psů a koček.

ak vypadalo paroží nekorunovaného Krále lesa na Srní při loňské zimě. To aktuální zatím Správa parku tají, ale možná budete mít štěstí a uvidíte krále i s jeho parožím v plné kráse při některém z připravených krmení pro veřejnost. Do konce roku budete mít | Foto: Marek Drha, NP Šumava



Na zvěř nejen na území národního parku pamatuje i Správa NP a CHKO Šumava. A pokud budete chtít, můžete být i vy při tom, když se pustí vysoká do připravených laskomin. „Správa parku připravila pro veřejnost vánoční program v přezimovací obůrce Beranky u Srní. První krmení pro veřejnost se tu koná ve čtvrtek 26. prosince a do konce roku jsou v plánu ještě další dvě, a to 28. a poslední na Silvestra," pozval zájemce mluvčí Správy Pavel Pechoušek.

Sraz je ve 12 hodin u hotelu Vydra v Srní. Odtud se vyráží směr Beranky. Procházka trvá zhruba 20 minut. „Zimu zde tráví přibližně 150 kusů jelenovité zvěře, mezi nimi i Král lesa, jelen s nejsilnějším paroží, tedy nejbohatší korunou na západní straně Šumavy. Loni měl Král na paroží 22 výsad, byl tedy dvaadvacaterák. „Jak jeho paroží vypadá teď, kolik má výsad, nechceme zatím prozrazovat. Bude to překvapení," zachovává tajemství Pavel Pechoušek. Normálně jeleni dostávají tradičně mrkev a řepu. Přes Vánoce šumavští lesníci jelenům přilepší a dostanou také jablíčka a mačkaný oves.

A o Vánocích si prý pochutnají i obyvatelé Stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci u Vimperka. „Rys David dostane srnčí maso. Sovy, které tu tráví zimu, než budou na jaře znovu vypuštěny v sovích voliérách na Borové Ladě, zase kuřecí maso," doplnil Petr Juha, vedoucí záchranné stanice.