Běžci, cyklisté i chodci z Prachatic a Volar, kteří se spojili na výzvu amatérského atleta a maratonského běžce Jana Kocourka z Prachatic během dubna své síly, nakonec nastřádali neuvěřitelných 21 395 kilometrů v Dubnovém běhu solidarity pro prachatické záchranáře.

Záchranářům poděkovali prachatičtí sportovci, naběhali přes dvacet jeden tisíc kilometrů a ty přeměnili na peníze. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

V Prachaticích, kde se zapojilo 40 sportovců, to bylo 13 665 kilometrů a ve Volarech, kde se nakonec konečné číslo atletů vyšplhalo na rovných třicet, to bylo dalších 7 730 kilometrů. Nejvíc kilometrů z celé party sportovců nakonec dala Eva Podlahová z Prachatic, rovné dva tisíce. Statistika, kterou připravil jeden z běžců Kamil Štěpán, říká, že nasbírané kilometry by stačili 559x na cestu Prachatic do Volar tam a zpět, nebo 237x na cestu z Prachatic do Českých Budějovic a zpátky.