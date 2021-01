Zdroj: Deník„Oddíl byl v Husinci organizovaně založen v roce 1919, ale již v roce 1894 zde vznikla jednota Sokolská. Fotbal se začal hrát na dobytčím tržišti, což je současný park na Tržišti, ale hřiště nemělo parametry a nevyhovovalo hlavně po stránce hygienické. Po získání louky u Šebelů rybníka, na současném kolbišti, bylo započato s kopanou na tomto hřišti. Ani to však nevyhovovalo, ač bylo umístěno v překrásném prostředí. Na jedné straně však bylo široké pouze 43 metrů. Hledalo se jiné místo, které by vyhovovalo pro kopanou a jiné sporty. Konečné rozhodnutí padlo na místě dnešního stadionu, ale delší dobu trvalo odkoupení pozemků od pěti soukromých majitelů. Byla vybudovaná na tu dobu moderní tribuna, která byla kopií podobné v Březnici. Podle jejího vzoru se začalo stavět i u nás. Brigádnicky a zdarma. Nerad bych vyjmenovával zakládající členy a hlavní osobnosti historie fotbalu v Husinci, abych na nikoho nezapomněl. Zmíním jen dlouholetého člena a kronikáře Václava Plachtu, který byl kronikářem Slavoje i města,“ vrátil se do historie husineckého fotbalu současný předseda Slavoje i oddílu fotbalu Václav Heinzl.

Historii husineckého fotbalu málem pohřbila povodeň v roce 2002, ale řada historickým materiálů se nakonec dohledala. „Některé fotky a informace mi poskytl syn Václava Plachty, který byl také dlouholetým členem Tělovýchovné jednoty a později předsedou oddílu turistiky. Při předloňské oslavě stého výročí založení fotbalu v Husinci byla vytvořena výstava dobových fotografií, jejichž kopie byly zarámovány a nyní zdobí interiér současné tribuny. Je zde zvýrazněna i zlatá éra husineckého fotbalu v roce 1986, kdy muži hráli krajský přebor. Poté se převážně hrála I.B třída ještě s jedním postupem do I.A třídy. Bohužel při generační obměně se hrál i okresní přebor a z dorosteneckého oddílu vznikl i záložní B tým, hrající okresní soutěž,“ doplnil Václav Heinzl.

Ale vraťme se do roku 2002, kdy se přes Husinec přehnala velká povodeň. Jen díky místním obětavcům se do města znovu fotbal vrátil. „Při srpnových povodních v roce 2002 bohužel velká voda z řeky Blanice změnila celý sportovní areál v apokalypsu. Zastřešená patrová tribuna, jejíž součástí bylo veškeré fotbalové zázemí, byla poničena tak, že musela být stržena a s ní byly pohřbeny i veškeré trofeje a pamětní alba s historickými fotkami a kronikou. Z hrací plochy se odvezlo přibližně tři sta nákladních aut s kamením a při pohledu na celý areál se vlévaly slzy do očí,“ vzpomíná na tuto dobu předseda oddílu.

Ale život šel dál a bylo třeba se nesnázím postavit čelem. „Fotbalisté získali dočasný azyl v blízkém Pěčnově a začala obnova sportovních prostor od nuly. Díky rychlým státním dotacím, Městu Husinec, dobrovolníkům a sponzorům byly po dvou letech vybudovány na stejném místě nové moderní prostorné kabiny s dalšími potřebnými prostorami. Kvalitní travnaté hřiště bylo postupně rozšířeno i o tréninkové s dostatečným osvětlením a obě hřiště byla napojena na automatický zavlažovací systém z blízké řeky Blanice. Myslím, že velký dík patří všem, kteří se podíleli na znovuvybudování a postupném zkvalitňování našeho sportovního areálu. Bohužel si nedovedu představit činnost naší Tělovýchovné jednoty bez finanční pomoci od Města Husinec, dotací MŠMT, ČUS, investičních grantů Jihočeského kraje a nyní příspěvků Národní sportovní agentury. Důležitá je velmi dobrá spolupráce s vedením města, s nímž je podepsán dlouhodobý pronájem sportovního areálu a jsou mu k dispozici i prostory k občasným kulturním společenským akcím například v rámci Husových oslav,“ doplnil Václav Heinzl.

V současné době hraje Slavoj Husinec v kategorii mužů I.B třídu. Hraje o záchranu, ale předseda věří v lepší časy. „Po pěti letech v okresním přeboru postoupil tým mužů zpět do nejnižší krajské soutěže I.B třídy, kde se jim v současnosti moc nedaří. V minulé sezoně se náš tým na této úrovni zachránil i díky protiepidemickým opatřením, kdy se soutěž nedohrála, ale ani v sezoně současné nejsou výsledky nijak oslnivé, i když byl kádr částečně posílen o kvalitní hráče z okolí. Bohužel, výsledky se nedostavují a kvalitní přípravě určitě současná vládní opatření a zavřené sportovní areály bez možnosti tréninků pro amatérské sportovce také neprospěje. Myslím, že stále zkvalitňovaný fotbalový areál a fanoušci by si zasloužili zápasy našeho týmu v I.B třídě, která je kvalitou hry samozřejmě o stupeň výše než jsou zápasy v okresním přeboru. Tím se udrží i současný kádr mužstva, který by po sestupu do nižší soutěže asi doznal některých změn. Samozřejmě bych byl nejraději, kdyby se náš tým nacházel v tabulce co nejvýše a nemuseli bychom hrát neustále pod velkým tlakem. Budoucnost ukáže, jak na tom po pauze jsme a já věřím, že lepší časy husineckého fotbalu opět přijdou,“ hledí do budoucna Václav Heinzl.

Optimismus pramení i z toho, že se v klubu v současné době daří v práci s mládeží. „Jsem hrozně rád, že jsme započali opět pracovat systémově s naší mládeží, neboť jedině tato cesta vede k úspěšné budoucnosti fotbalu u nás. Nejpočetnější kategorie je ta těch nejmenších v mladší přípravce, kterou vede od začátku Zdeněk Kučera, mladší a starší žáky dlouhodobě trénuje Jirka Novák, jenž je zároveň také členem výboru fotbalového oddílu. V současnosti se nám osvědčila spolupráce s FK Lažiště, se kterým máme v mládežnických kategoriích dobře fungující společenství. Není vždy jednoduché sehnat někoho zapáleného pro fotbal, který je ochotný věnovat svůj volný čas pro práci s mládeží během týdne i na víkendové zápasy. Je to těžké skloubit i časově se zaměstnáním, a proto smekám před všemi, kteří toto absolvují. Nutno podotknout, že práce s mladými fotbalisty se v současnosti dost změnila. Za prvé je nutné si každého malého vážit vzhledem k menšímu zájmu dětí sportovat a navíc je sportovních odvětví daleko více než v minulosti, takže je fotbal někdy ochuzen o potenciální kvalitní hráče, kteří si zvolili jiný sport. Bohužel údělem menších klubů naší velikosti jsou i přestupy nejtalentovanějších jedinců do větších tréninkových středisek, čímž naše nekonečná práce s vychováváním talentů začíná znova. Nejvíce mě mrzí to, že v současnosti vymizela v okrese kategorie dorostenců, jež by měla doplňovat postupně stavy dospělých. Ty kluby, které dorost mají, se musí většinou s někým slučovat a přihlašovat do soutěže vyšší, čímž i její kvalita postupně klesá. Jak nemají oddíly přirozený přísun z dorostu, pomalu jejich kádr stárne, takže v současné době jsou v okresních soutěžích čtyřicátníci mnohdy hlavními tahouny,“ doplnil Václav Heinzl.