Straší na jediném dochovaném dvojhradě v Čechách i střední Evropě? Proč má ve znaku žebřík? Co se vypráví o studni na nádvoří? Co ukrývají sklepení? Podařilo se vypátrat čarodějnice a potvrdit legendy?

Strašidla nenašli

Jak informoval moderátor Dalibor Gondík, lokaci si jeho tým vybral, protože se dozvěděl, že na Choustníku se právě v tento den měly slétat babice. „Avšak dnes jsme za pomoci místních tyto informace vyvrátili,“ sdělil.

Žádnou čarodějnici tedy v pátek nepotkal, ale dvě si přivezl. „Jde o moje dvě spolupracovnice Reginu Květoňovou a Elišku Švepešovou,“ smál se Dalibor Gondík s tím, že do vysílání to stačilo. Na Choustníku se jim moc líbilo. „Jsme tu od čtvrku, abychom vše připravili, založili si oheň a přichystali čarodějnou atmosféru a náladu,“ popsal moderátor.

Do lokace a hradu samotného se zamilovali. „Choustník má své kouzlo, a navíc jsme se dozvěděli jaký je to unikát v Evropě. Také tu jsou jedinečná kamenná moře a skalní město. Jsem přesvědčen i o tom, že to bylo velmi zajímavé i pro posluchače z celé republiky, kteří znají jen Choustníkovo hradiště na Trutnovsku,“ míní Dalibor Gondík.

Unikátní vyhlídka i schovaný poklad

Nejhezčím zážitkem pro něj byl pohled z věže, která slouží jako rozhledna. „Mám pocit, že jsem viděl až do Krkonoš, to bylo úžasné. A zaujala mě i pověst o zakopaném pokladu a jediný Radim Jindra ví, kde je a neřekne,“ popsal své zážitky.

Zdroj: Youtube

V přenosu kromě kastelánky hradu Jindřišky Faflíkové (82) vystoupil i místostarosta a pedagog Radim Jindra, která má historii hradu v malíčku. Choustník má podle jeho slov spoustu zvláštností a byl vystavěn v roce 1256 až 1268.

Zajímavosti o hradu

„Jde o obecní hrad. Výjimečný je v rámci středoevropského prostoru, protože se jedná o dvojhrad. Ve 14. století si dva bratři Jan a Beneš původní hrad přestavěli na jakýsi dvojdomek,“ přiblížil.

Zvláštnost světového významu je, že po hradu je pojmenovaná asi desetikilometrová planetka. „Je to planetka 7 403 obíhající mezi Marsem a Jupiterem, v roce 1988 ji objevil docent Antonín Mrkos na Kleti,“ upřesnil Jindra.

Zdroj: Youtube

Jak k erbu přišel

K erbu, na kterém je vyobrazen zlatý žebřík na modrém poli, se váže legenda. V roce 1158 římský císař Fridrich Barbadossa dobýval Milán, a v té době bylo nejúspěšnějším vojskem to české, knížete Vladislava, tak si ho najal. "Šlo o krvelačné žoldnéře. Pohybovali se v maskách čertů, bubnovali na bubny z lidských kůži a podle pověstí mělo jít o kanibaly,“ doplnil Jindra.

Jeden z členů vojska přelezl hradby Milána. „Jmenoval se Jetřich a použil právě žebřík. Mělo jít o předka pánů z Choustníku. Po bitvě dostal šlechtický titul a jelikož přelezl hradby za pomocí žebříku, je na erbu právě tento symbol,“ naznačil Radim Jindra.

Jedná se o druhý nejstarší znak v české kotlině. Hrad je oblíbený i u párů. Konají se zde hojně svatební obřady. V roce 2019 jich bylo 13. „Loni kvůli koronaviru nebyl žádný, letos sezona začíná v červnu a možná je zde i hostina,“ uzavřel pozvánkou pro snoubence.

Hrad Choustník a pověsti:

Původ jména hradu i vesnice vysvětluje pověst. Krásný a statečný panoš zamiloval se do dcery císaře Bedřicha Rudobradého. Princezna jeho lásku opětovala, ale císař jí nepřál. Milenci proto prchli a po dlouhé cestě usadili se v kraji táborském a vystavěli si hrad. Po čase zapomněl císař na svůj hněv a šel dceru hledat. Aby nebyl poznán, dal si své rezavé vousy ostříhati a přidělati vousy falešné. Šel a šel, až přišel v naše kraje a stanul před hradem, jehož neznal. Zaklepal na bránu a byl puštěn dovnitř. Svou dceru poznal ihned, ale sám se dal poznati, až se přesvědčil, že jeho dcera je šťastna. Potom strhl falešné vousy a s dětmi se smířil. Od toho, že měl falešné vousy, nazván byl hrad fousáč – foustník, a z toho vzniklo jméno Choustník.

Ke hradu se váží i další pověsti. Podle nich páni z Choustníka získali rodový znak žebřík do erbu odměnou za dobytí města Milána, při kterém jako první dosáhli vrcholu milánských hradeb.

Nejzajímavější pověst o hradu říká, že by se kolem studny měly jednou za rok slétat čarodějnice. Mají zde tančit a radovat se, až do té doby, kdy se ze studny napije brzy ráno první pták. Tím končí rej a ony mizí.