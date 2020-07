Zdroj: Jiří KučeraLáká vás divadlo, zapojit se do série workshopů, kde se budete učit fotit, vytvářet videa? Máte chuť se setkávat, poznat kulturu, jídlo či zvyky Španělska? Sledujte naše stránky, vývěsní tabuli, nástěnky a moc rádi vás uvidíme v KreBul, o.p.s. na Zlaté stezce 145.

Co je evropský sbor solidarity?

Jde o iniciativu EU, která mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy. Cílem evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu by získali cenné zkušenosti, které by je inspirovaly k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Mladí lidé, kteří se do evropského sboru solidarity chtějí zapojit, musí vyjádřit souhlas s jeho posláním a zásadami, jimiž se budou muset řídit. Do evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.

Jiří Kučera