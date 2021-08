Už od roku 2006, kdy se v Dělnické ulici (Prachatičáci lokalitu označují U tří dubů, pozn. aut.) začaly stavět první rodinné domy, trvá nabídka na odkup části pozemku, po kterém vede neoficiální cesta. Ten patnáct let vlastní Bohumil Rebec. A patnáct let by chtěl městu prodat nebo směnit za jiný. Nabídku městu dal několikrát, naposledy v roce 2019. „Nikdy jsem nezměnil názor. Mám na to doklady a preferuji směnu před prodejem,“ ujišťuje Bohumil Rebec a a dodává, že město na jeho nabídky neslyší. „Je to přesně naopak, já bych se chtěl pozemku zbavit, město ho nechce,“ vyvrací veškeré fámy.

Tehdy pozemek koupil vlastně náhodou. Když si tam první budoucí stavitelé koupili parcely na stavbu, pozemek vlastnila Klima. Ta ho sice nabídla k převodu městu, ale vedení Prachatic na nabídku nikdy nereagovalo, ačkoliv podle tehdejších informací z Klimy a.s. by byla dohoda i na bezúplatném převodu. „Proto jsem pozemek koupil, všem stavebníkům podepsal věcná břemena, aby mohli žádat o úvěry v bankách. Nikomu z nich jsem nikdy nepřeložil stéblo přes cestu, ale pořád je to můj pozemek a nikoliv veřejná komunikace,“ vysvětluje Bohumil Rebec a přiznává, že doba, kdy byl odhodlaný dát pozemek „za hubičku“ už jsou dávno pryč. „Stálo mě to patnáct let života a spoustu peněz za advokáty, kteří za mě zastupovali ve sporu a podávali nabídky na odprodej,“ popisuje a v dokumentech je vždy černé na bílém, že manželé Rebcovi deklarují vstřícný postup vůči radnici. „Vedení města o odkup nemá zájem a ohání se tím, že neví, jak by takový odkup vysvětlili občanům,“ dodává Bohumil Rebec a ukazuje stará rozhodnutí, že zastupitelé s odkupem nesouhlasí, i přesto, že jednotlivé odbory města odkup doporučují, protože v případě záplavy pod viaduktem tento pozemek slouží jako náhradní cesta ( stanovisko odboru KSD). V minulosti však Město dokázalo odkoupit pozemky od právnických i fyzických osob (parkoviště proti firmě Klima, parkoviště v Sokolovké ulici, pozemky před budovou Soudu, pozemky mezi ul. Javorovou a U studánky atd)

I když je pozemek označován jako veřejně přístupná komunikace, žádný takový oficiální statut nemá, vysvětluje vlastník. Omezit vstup na svůj pozemek se proto Bohumil Rebec rozhodl závorou, a i když se to městu ani lidem, kteří by si tudy chtěli zkracovat cestu nelíbí, museli uznat, že majitel pozemku je v právu.

Léta si soukromého pozemku manželů Rebcových nikdo nevšímal, závoru nikdo nezavíral a Rebcovi tiše tolerovali, že přes jejich pozemek si zkracuje cestu, kdo potřebuje. Všechno se změnilo před pár týdny, kdy oprava uzavřela Lázeňskou ulici. Město stanovilo objízdnou trasu, ta je nesmírně komplikovaná a lidé logicky začali využívat zkratku přes pozemek manželů Rebcových. To už ale bylo pro Bohumila Rebce a okolní majitele rodinných domků příliš. Provoz tam byl neskutečný. „Proto jsem závoru dal dolů a začal tenhle kolotoč. Všichni víme, že stanovená objížďka je téměř neprůjezdná. Za mnou ale nikdy nikdo nepřišel, abych povolil objízdnou trasu přes můj pozemek. Na rovinu říkám, že bych to povolil,“ dodává s tím, že kameny tam navezl zcela záměrně. Ti, co chtěli projet je neustále ničili, Bohumil Rebec ji totiž každý druhý den opravoval. „Pěší, i maminka s kočárkem tudy projdou, což je z mé strany dobrá vůle,“ ujišťuje Bohumil Rebec.

Vedení města místo, aby jednalo s majiteli o případném odkupu či směně, kterou Rebcovi mnoho let nabízejí a naposledy poslali žádost o výkup či směnu v roce 2019, si stojí za tím, že jde o veřejnou účelovou komunikaci. Bohumil Rebec proto požádal v roce 2019 o deklaratorní rozhodnutí, zda se jedná o veřejnou komunikaci či soukromý pozemek. Odbor komunálních služeb a dopravy rozhodl, že jde o komunikaci. Rebcovi se proti tomu odvolali ke Krajskému úřadu. Ten tomu prachatickému nedal za pravdu a věc letos v dubnu vrátil zpět. Před pár dny přivezli strážníci městské policie Rebcovým výzvu z odboru komunálních služeb a dopravy, aby závoru odstranil, protože se jedná o veřejně účelovou komunikaci. „Chovají se, jakoby bylo rozhodnutí platné. Okamžitě jsem odpověděl doporučeným dopisem, že neodstraním, protože jsem přesvědčen, že se nejedná o veřejnou komunikaci. Další dopis odeslal můj advokát, že vyjadřuje podjatost městského úřadu a navrhuje, aby rozhodnutí, zda se jedná o komunikaci či nikoliv, vydal jiný úřad v Jihočeském kraji,“ popsal současný stav Bohumil Rebec s tím, že podmínky pro komunikaci jeho pozemek nesplňuje už jen tím, že všem lidem je umožněn přístup k jejich nemovitostem. „Mají to přes Krumlovskou ulici domů dokonce blíž, než kdyby jeli po obchvatu a Lázeňskou ulicí. Měřili jsme to,“ ujišťuje s tím, že mezi sousedy je jasná domluva.

Rebcovi v současné chvíli čekají, jak dopadne jejich odvolání. „Každou denní i noční hodinu ale platí, že pokud by starosta nebo někdo z radnice zavolal, že se domluvíme na koupi či směně, do hodiny jsem schopen sedět u jednacího stolu a udělám vše pro to, abychom se dohodli,“ uzavírá Bohumil Rebec.