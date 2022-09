Konopická nebo chcete-li sklizňová slavnost má tradici v mnoha obcích na Prachaticku. Jednou z nich jsou Žernovice jen pár kilometrů od Prachatic. Konopická se tam konala v sobotu 10. září. A jako vždy se za zpěvu a tance bavila nejen celá vesnice, ale i ti, kdo se přišli na Konopickou 2022 v Žernovicích podívat.

Žernovičtí na tradice nezapomínají. Konopická se vydařila. | Foto: Deník/Nikola Beranová

Kdo by nevěděl, o co jde, tak hlavní postavy jsou Konopičák a Konopička. Konopičák je svobodný mládenec a Konopička nevěsta, která je mu družbou dohazována. U svého domu je Konopičák družbou přemlouván k ženitbě. Když Konopičák souhlasí, je na ozdobeném voze převezen v doprovodu průvodu ke konopici, slaměné boudě za vesnicí. V ní už čeká ukrytá Konopička, což obvykle bývá muž převlečený za ženu. Po přemlouvání vpustí Konopičáka do slaměného příbytku. Namlouvání končí zapálením konopice a odjezdem Konopičáka a jeho nevěsty na voze k hospodě. Právě tam pak pokračují oslavy konce léta a zábava pro široké okolí.