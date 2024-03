Nedávno vedení města Vimperk vypsalo architektonickou soutěž, prostřednictvím které požádali architekty o vytvoření studií. Jedna z nich bude tou, podle které by se nová budova školky měla postavit. „Přišlo jich sedmdesát jak od renomovaných českých, tak i zahraničních architektů,“ uvedla starostka Vimperka Jaroslava Martanová s tím, že celková hodnota odevzdaných prací je zhruba dvacet milionů korun. „Je to nejvíc návrhů na jednu stavbu za posledních třicet let,“ upřesnila s tím, že návrhy jsou kvalitní a vybrat z nich šest bylo velmi těžké. Hodnotitelé nakonec vybrali šest prací a stanovili jim pořadí od prvního do pátého místa, dva návrhy dostaly shodně místo páté. V současné chvíli běží lhůta na podávání připomínek a po patnácti dnech budou vyhlášeni vítězové. „Na přelom dubna a května připravíme veřejnou prezentaci s povídáním o architektonické soutěži a představením vítězných návrhů,“ popsala další postup vimperská starostka. Dodala, že obyvatelům města ale ukáží všech sedmdesát návrhů. Do té doby žádný z návrhů město nezveřejní.