Unikla vám událost posledních několika dnů na Prachaticku? Připravili jsme pro vás přehled toho, co se psalo v Prachatickém deníku v minulých deseti dnech. Tak se podívejte.

Výjezd z Dolní brány v Prachaticích. | Video: Deník/Jana Vandlíčková

O minulém víkendu Šumavu zasypal sníh a teploty se držely pod bodem mrazu. Na některých místech Prachaticka meteo stanice dokonce zaznamenaly rekordní mráz. Mrazivý rekord z roku 1991 byl podle slov Františka Vavrušky z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích pokořen ve Vimperku, kde teplota spadla na mínus 4,5 °C.

Na vrcholcích Šumavy je půl metru sněhu a k ránu padaly mrazivé rekordy

Osmý ročník soutěže Medik roku je minulostí. V sobotu 20. dubna v Nemocnici Prachatice soutěžilo 15 týmů studentů 4. až 6. ročníků lékařských fakult z univerzit v Brně, Hradci Králové, Plzni, Praze a Olomouci. Zvítězil tým z Hradce Králové.

Titul Medik roku 2024 putuje z Prachatic do Hradce Králové

Prachatice mají od května svou první pěší zónu. Po pěti letech snahy o úplné uzavření se sen Barbory Koritenské ze sdružení Živé Prachatice plní. Poštovní ulice bude k dispozici nejen pro kulturní zážitky. Kulturní i sportovní program už se chystá. Těšíte se?

Z prachatické Poštovní je nejkratší pěší zóna na světě, bude tam kultura

Prachatičtí radní souhlasí s výběrem komise a schválili nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci horské chaty Libín. Pokud výběr radních odsouhlasí zastupitelé začne se s rekonstrukcí původní chaty s restaurací a zázemím pro společenské události na vrcholu Libína. Zastupitelé Prachatic mají odsouhlasit financování a následně má vedení města na konec května naplánované předání staveniště. Zastupitelé Jihočeského kraje zase mají odsouhlasit dotační peníze z investičního fondu Jihočeského kraje.

Krátké zprávy z Prachatic: Barevná obřadní síň míří na zastupitelstvo

Necelé dva roky se ve Vimperku „šušká“ o tom, že by v areálu bývalého ČSAD na výpadovce na Prachatice měla vzniknout nákupní zóna. Zhruba od září 2022 nový majitel areálu prověřoval možnosti. V této chvíli je projekt na papíře. Nákupní zóna v bývalém areálu ČSAD ve Vimperku má nově jasné obrysy. Sice to trvalo více než rok, ale nově by se tam možná už na konci příštího roku mohlo stěhovat potraviny, elektronika, rychlé občerstvení a další v republice známé, ale na Prachaticku chybějící řetězce se spotřebním zbožím, drogerii nebo vybavením do domácnosti.

Vimperská nákupní zóna by měla první „kšeft“ otevřít za rok v létě

Po čtrnácti letech výuky mladých umělců v budově Základní umělecké školy ve Vimperku v Nerudově ulici se zjistilo, že je nutné prostory zvětšit. Podle slov ředitele vimperské ZUŠky Pavla Vališe chybí v budově velký a především samostatný sál pro výuku v literárně dramatickém oboru.

Vimperská ZUŠka má nový divadelní sál, Nerudovka vchod do tělocvičny

Po mnoha letech strávených ve stísněných prostorách historického domu v Husově ulici a plané naději stěhování na Velké náměstí se prachatickým knihovnicím snad začíná blýskat na lepší časy. Projekt na novou knihovnu oficiálně označovanou jako Multifunkční knihovnické a vzdělávací centrum Prachatice je hotový. Připravena je také kompletní zadávací dokumentace.

Knihovnice se radují, za dva roky půjdou do nového

Od loňského srpna nebylo možné z prachatických slunečních hodin vyčíst čas. Hlavní ukazatel času se ulomil. V pátek 26. dubna kameníci z prachatické kamenické firmy Miroslava Váni ukotvili nový ukazatel času na své místo a hodiny zase slouží svému účelu. Výroba nového ukazatele a jeho usazení na místo vyšla na 222 tisíc korun.

Prachatické sluneční hodiny zase ukazují čas

Opravy silnic na Prachaticku se rozjíždějí na plné obrátky. Nezbývá než to vydržet. Na silnici jen pár kilometrů u Dolan na Čkyňsku vzniká provizorní silnice přes Horosedelský potok. Most, který až dosud sloužil jako jediná možná komunikace, musí totiž jihočeská Správa a údržba silnic opravit.

U Dolan bude semafor, do Vlachova Březí jen po objížďce

Počasí jak z katalogu na luxusní dovolenou, desítky motocyklů i trojkolek i skvělá nálada. Takové bylo zahájení motorkářské sezony v Prachaticích. Tradiční První jarní pod organizační taktovkou Františka Binky se prostě povedla se vším všudy.

Moto sezona v Prachaticích začala burácením v Dolní bráně