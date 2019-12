Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) včera ČTK řekla, že o rozhodnutí soudu zatím neví, proto se k němu nemůže vyjadřovat. "My musíme počkat na odůvodnění, poradíme se o dalším postupu," uvedla.

Návrh rozděluje národní park do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Přírodní zóna, která vznikne na 27 procentech plochy, se ponechá pouze přírodním procesům. Členění dále počítá se zónou přírodě blízkou, která počítá s minimálním zásahem lidí a zabere 24,6 procenta. Poté je zóna soustředěné péče s více než 46 procenty, nejmenší území je vyčleněno pro takzvanou kulturní krajinu. Bude se rozkládat na 1,2 procenta území parku a nacházejí se v ní hlavně zastavěné a zastavitelné lokality.

Podle Jihočeského kraje jde o zásadní krok, kterému neodpovídala diskuse k problematice. Hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) dříve uvedla, že postup v projednávání nových zón byl naprosto nepřijatelný. NP Šumava i ministerstvo tvrdily, že při projednávání zonace postupovaly podle zákona.

"Soud žalobu Jihočeského kraje odmítl jako naprosto zbytečnou, což paní hejtmanka Jihočeského kraje i její právníci od počátku museli vědět. Je evidentní, že cílem žaloby bylo především vyvolat mediální zájem. Nemyslím si ale, že by měl kraj jen kvůli mediální pozornosti takto zaměstnávat úředníky, právníky i soudy placené z peněz daňových poplatníků," uvedl k rozsudku ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Jihočeský kraj v meziresortním řízení o nových zónách navrhl sedm připomínek. Týkají se například chyb v procesu zonace, péče o lesy nebo absence zásad péče o park. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné členění, která má tři zóny. Rozloha bezzásahového území se prakticky nezmění.