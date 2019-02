České Budějovice – I přes všechny problémy je druhý dlouho očekávaný film Jiřího Mádla Na střeše na světě. „Přeju mu mnohé,“ doufá rodák z Budějc v úspěch.

Jiřího Mádla, autora premiérového snímku Na střeše, potkáte v multikině Cinestar v IGY Centru. Režisér, autor scénáře a herec narozený v krajském městě tam v pátek 8. února v 19 h uvede svůj film.

Na střeše

premiéra 7. února

režie a scénář Jiří Mádl

hrají Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David Švehlík, Miroslav Táborský aj.

těsně před natáčením tragicky zemřel představitel profesora Rypara Jan Tříska

druhý film v režii Jiřího Mádla po Pojedeme k moři (nominace na České lvy v kategoriích Nejlepší režie a Nejlepší scénář, ocenění na Cenách české filmové kritiky v kategorii Cena RWE pro objev roku)

projekce s diskuzí s Jiřím Mádlem po filmu v pátek v 19 h v multikině CineStar v IGY Centru

Začátek natáčení provázelo velké neštěstí. Těsně před první klapkou totiž tragicky zemřel herec Jan Tříska, který měl ztvárnit jednu z ústředních postav. Jiří Mádl se musel sebrat a najít nového herce. „Na jednu stranu je těžké hledat v plném smutku náhradu za osobu, co vás opustila,“ vzpomíná na těžkou dobu režisér a pokračuje: „Na stranu druhou byla ochota známých herců přijít na kamerovky tak velká, že ten výběr samotný zase tak těžký nebyl.“ Roli nevraživého profesora Rypara dostal nakonec Alois Švehlík.



SPOLU ZÁŘÍ



Na střeše svého domu najde ukrytého vietnamského chlapce Songa, který potřebuje přístřeší i obejmout. Chemie mezi Aloisem Švehlíkem a chlapcem, kterého představuje Vietnamec Duy Anh Tran, fungovala už prý od prvního setkání. „Když jsme Duy Anha dali k jiným hercům, buď zhasl, nebo příliš zářil energií, a tím upozadil kolegu. S Aloisem Švehlíkem se rozsvítili oba,“ vzpomíná Jiří Mádl.



Pětadvacetiletý mladík z Opavy porazil konkurenci 250 jiných mladíků včetně druhého velkého adepta Chipa Nguyena, který nakonec hrál v Miss Hanoi. Pro Jiřího Mádla byl představitel Songa favoritem od začátku. „Je milý a pracovitý, dělal předtím v produkci, takže mu prostředí natáčení nebylo cizí,“ představuje ho.



VIETNAMSKÉ ROLE BUDOU



Věří, že se z mladého Vietnamce, který před kamerou stanul poprvé, může stát profesionální herec. „Talent, pracovitost a inteligenci na to má,“ je přesvědčen Jiří Mádl. „Vietnamci jsou už nedělitelnou součástí naší společnosti, a to se bude určitě i reflektovat ve filmech a seriálech, tudíž budou vznikat postavy, které si třeba Duy Anh může zahrát,“ myslí si.



Scénář k filmu vznikl už v roce 2011 jako školní práce. Ze scén nakonec zůstalo jen čtyřicet procent. „Scénář taky zažil dvě změny reálií. Jednou se přepisoval z Ameriky na Německo a pak z Německa na Česko,“ přibližuje proces vzniku Jiří Mádl.



K příběhu přátelství zatrpklého starce a ztraceného Vietnamce byl Jiřímu Mádlovi inspirací prý jeho korejský spolubydlící z New Yorku. A jak přišel na starého Rypara? „Možná je to kombinace více osob z mého života. A taky trochu to, čím bych chtěl být, až mi bude osmdesát,“ končí vyprávění Jiří Mádl.