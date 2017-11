Sokolovně vrátí lesk, už teď je celá zateplená

Vlachovo Březí - Do projektu, jehož cílem je snížit energetickou náročnost sokolovny, se pustili Vlachovobřezští.

Ve Vlachově Březí rekonstruují sokolovnu.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

V tuto chvíli už stojí téměř na jeho konci. Akce za deset milionů korun by měla vyvrcholit během listopadu. „Když zástupci Sokola zvažovali, co s budovou dál, rozhodli jsme se, že ji koupíme,“ uvedl k tomu, jak se dostala do majetku města, Lubomír Dragoun, starosta města.

V tuto chvíli je nejen hotová nová fasáda, ale i zateplená střecha a stropy, zateplit nechalo město i podlahy. „Protože jsme chtěli ze sokolovny polyfunkční objekt, vzniklo tu zázemí, které je přístupné i samostatně zvenku,“ vysvětlil projektant Pavel Kouba.

Budovu čekají ještě vnitřní úpravy, ty už jsou ale mimo projekt, na který dostalo město částečnou dotaci. „S těmi bychom chtěli být hotoví v příštím roce,“ dodal.