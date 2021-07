"Jeli jsme celou cestu asi čtyřicet. Před Blažejovicemi ležel na cestě strom, projet nebylo možné," vypráví Miroslav Dvořák, vedle kterého v autě seděl jeho syn. Když k místu přijížděli, mysleli si, že se tam stala nehoda. Až přímo na místě zjistili, průjezdu brání strom přes cestu.

"Neskutečně pršelo, ale shodli jsme se, že zkusíme se stromem pohnout a uvolníme si alespoň jeden pruh. Sotva jsme vylezli z auta připojili se k nám ještě dva další chlapi z aut před a za námi," popisuje. Jeden z šoférů měl v autě obloukovou pilu. "Prý tady ty cesty v bouřkách zná a už několikrát mu cestou domů pila pomohla," vysvětluje Miroslav Dvořák a dodává, že se čtyřem chlapům podařilo větve olámat, přeřezat a uvolnit jeden jízdní pruh.

Úplně promočení se zase rozešli do svých aut a že vyrazí na cestu domů. Jenže, když Miroslav Dvořák míjel ořezanou větev vlastně v protisměru, od Blažejovic přijela červená fabie a problém byl na světě a policisté na cestě k Blažejovicím. Šofér před ním se sotva stihl zařadit do svého pruhu. Miroslav větev teprve objížděl, šofér červené fabie přijel prý dost rychle a čelní srážka tak byla nevyhnutelná.

"On snad ani nebrzdil. Přitom musel vidět, že se tam něco děje. No, jasně moje chyba, já byl v jiném jízdním pruhu. Spravedlivé to sice není, ale podle předpisů je to tak. A k tomu mám rozbité auto a od rána řeším pojišťovnu, odtah a další věci s tím spojené," říká s tím, že dalších pár týdnů zůstane bez auta a opravu si ještě musí zaplatit z vlastní kapsy. Na závěr ještě dodává, že v noci na pána z fabie asi spustil zhurta, situace byla trošku vyhrocená. "Rád bych se pánovi omluvil, byli jsme mokří, unavení a naštvaní. Jsem rád, že se nikomu nic nestalo," uzavírá.