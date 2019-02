Prachatice - Pět let existence má prachatická nemocnice zatím jistých. Stejně jako všechna ostatní zařízení na jihu Čech.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

To ředitel Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš považuje za úspěch. „Ale nevíme, čeho se bude týkat změna rozsahu. Pokud půjde o lůžka, jsem připraven na toto téma dále diskutovat a počty snížit, abychom společně splnili danou kvótu mínus šest tisíc lůžek pro celou republiku," ujistil včera Michal Čarvaš. Počítá s tím, že počty postelí je možné částečně snížit na všech odděleních a především pak na chirurgickém. „Rozhodně ale chci, aby v naší nemocnici zachovány odbornosti jako dosud," konstatoval.



Vedení prachatické nemocnice teď bude usilovat o to, aby dohody byly k podpisu do konce letošního roku. Věří totiž, že se do té doby povede, aby ortopedie v Prachaticích byla samostatným oddělením, a jednotka intenzivní péče byla jednotkou intenzivní a resuscitační péče. „Resuscitační péči stejně provádíme. A to, zda můžeme mít samostatnou ortopedii, se dozvíme začátkem prosince," uvedl ředitel Čarvaš.



Větší jistotu bude mít až na konci tohoto týdne, kdy podle mluvčího VZP Viktora Lavičky už bude znám i termín jednání s největší českou zdravotní pojišťovnou. „Je možné, že s některými zdravotnickými zařízeními se domluvíme hned v prvním kole jednání. Někde to ale může trvat déle," uzavřel Viktor Lavička.



Podle seznamu, který vydalo v pondělí Ministerstvo zdravotnictví ČR, získá dlouhodobou smlouvu bez dalších omezení 21 nemocnic v republice. K útlumu akutní péče dojde v nejbližších letech ve 12 nemocnicích. Diskutovat o rozsahu péče bude 18 zařízení, kde je navržena smlouva střednědobá, což podle tajemnice svazu zdravotních pojišťoven Vladimíry Těšitelové dává dostatečný prostor k diskuzi. Zbylá zařízení sice mají smlouvu dlouhodobou, ale ke změnám také dojde.