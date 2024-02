Šest stupňů nad průměrem. Velmi teplý únor dává lyžování vůbec nepřeje

/OBRAZEM/ Neuvěřitelných + 6,3 stupně Celsia, to je podle ČHMÚ dosavadní odchylka teploty vzduchu od únorového dlouhodobého průměru na českém území. Výrazně nadprůměrné počasí páchá paseku ve skiareálech, provozovatelné to ale nevzdávají. Podívejte se, jak to vypadá na šumavském Zadově, na Lipně a ve Frymburku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sněhu ubylo, na Zadově lyžování zatím nevzdávají. | Foto: LA Zadov

Přírodní sníh je momentálně k vidění jen v nejvyšších partiích českých hraničních pohoří. V únoru navíc prakticky nemrzlo, a tak se nedalo zasněžovat. Skiareály v Lipně nad Vltavou a ve Frymburku jsou ale stále otevřené, i když sněhu s každým dalším dnem ubývá. KVÍZ: Únor bílý? Ani omylem. První jarní květiny potěší mnoha barvami „Děláme, co můžeme, svatému Petru ale neporučíte,“ povzdechl si Matěj Kratochvíl, ředitel lipenského areálu. „Nicméně jsou prázdniny, lidé jezdí na zamluvené pobyty, máme tu i školní lyžařské zájezdy, teď navíc dorazili i Holanďané, kteří mají také prázdniny, a zájem o lyžování stále je. Mile mě překvapuje, že lidé jsou z toho, že se u nás vůbec ještě lyžuje, nadšení, často to už nečekali. Běží nám tři lanovky, Jezerní, Střecha a Promenádní.“ Hlavní zásluhu na tom, že se daří sjezdovky udržet v provozu, mají rolbaři, kteří přesouvají technický sníh po sjezdovce podle potřeby. „Měli jsme trochu problémy s Jezerní sjezdovkou, ale podařilo se je vyřešit a budeme se snažit udržet areál v provozu, co to jen půjde.“ O poznání lépe na tom jsou se sněhem na Hochfichtu, resp. Smrčině, jejíž vrchol leží ve výšce 1333 m n. m. (Kramolín na Lipně má nadmořskou výšku 900 m n. m.) a je jedním z mála míst v Česku, kde se ještě drží souvislá sněhová pokrývka. Vedlejší vrchol, Hraničník, je jen o 50 metrů nižší. Na sousedním Plechém, který je s 1378 m n. m. nejvyšší horou české části Šumavy, stále letí 120 centimetrů sněhu. „Nadprůměrné teploty vzduchu mohou za nezvykle chudou sněhovou pokrývku na našem území,“ informoval Český hydrometeorologický ústav. „Dosavadní odchylka teploty vzduchu od únorového dlouhodobého průměru je neuvěřitelných +6,3 °C. Měsíc únor tak velmi pravděpodobně skončí jako historicky nejteplejší únor zaznamenaný na našem území.“ Zdroj: ČHMÚ Souvislou sněhovou pokrývku najdete v Česku až od nadmořské výšky zhruba 1100 m n. m. „Výjimkou jsou Jizerské hory, kde je sníh i ve výšce již kolem 950 m n. m. Nejvíce sněhu je podobně jako v minulých týdnech na hřebenech Šumavy a Krkonoš,“ doplnil ČHMÚ. „Šumavská stanice Blatný vrch (1357 m n. m.) dnes ráno zaznamenala 150 cm sněhu a Plechý (1344 m n. m.) 120 cm.“

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu