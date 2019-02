Prachaticko – Zhruba deset tisíc korun k dobru má v tuto chvíli kvildská pokladna. Jsou to peníze, které zatím ušetřila obec na zimní údržbě. Sníh na Kvildě sice napadl už 16. října, stejně jako vloni, ale odtál. Další nadílka přišla v pondělí, silnice byly včera ale beze sněhu, jen místy byla steklá voda z odtátého sněhu.

Na Bučině již zůstal sníh ležet. | Foto: Václav Vostradovský

„Na zimu jsme připraveni. V pondělí jsme měli takovou generálku. Máme připravené značení, posypový materiál i traktor. Ten si v pondělí projel okruh a ukázalo se, že je vše v pořádku. Navíc jsme včera dokončili i předčasnou výzdobu, tak jsme večer měli malou generálku," poznamenal kvildský starosta Václav Vostradovský.

V Chlumanech úspory za zimní údržbu zatím nepočítají. „My to máme nastavené trochu jinak. O zimní údržbu se starají zaměstnanci obce, takže v tomto ohledu nemáme náhlé mzdové náklady. Když není sníh, dělají jinou práci. Traktor máme vlastní, radlici také. Nás zimní údržba stojí vlastně jen pohonné hmoty a posyp. A i tady to máme nastavené tak, že solíme minimálně. Naši zaměstnanci sníh stahují v podstatě dočista, až pak místy použijí sůl. Podle toho, jak vypadá situace venku, vstanou třeba ve čtyři ráno a začnou shrnovat, pak si jdou lehnout a pak pokračují. Je to flexibilní. Mají samozřejmě plán zimní údržby, takže vědí, kde prioritně začít. Nejde být na všech místech zároveň, ale snažíme se, aby v zimě bylo shrnuto co nejdříve na co nejvíce místech," vysvětlila chlumanská starostka Ivana Vlková.

Kolik a zda vůbec ve Zdíkově ušetří, bude jasné až ve chvíli, kdy zima skončí. Ve Zdíkově znají extrémy, kdy stojí sníh městskou pokladnu i osm set tisíc korun. „To byla extrémní zima, kdy ob den sněžilo. Pak jsou zimy, kdy nás údržba stojí dvě stě tisíc korun. Máme v rozpočtu peníze přímo na údržbu komunikací. Když víme, kolik nás stála zima, víme, kolik peněz nám zbývá například na opravy silnic," vysvětlil starosta Zdeněk Kantořík.

Podle jeho slov jsou Zdíkovští na zimu připravení. „Máme smlouvu se zemědělským družstvem na výpomoc při kalamitě. Jinak máme tři traktory a přikoupili jsme i malý traktor s vyhřívanou kabinou. Do této doby jsme měli klasický malý traktor a obzvlášť v mrazech to byla hrozná práce. Je to traktor hlavně na chodníky. Jinak máme připravenou i radlici a zatím na sníh čekáme. V pondělí napadl ve vyšších polohách, ale naši vyjet nemuseli," doplnil starosta se slovy, že každý rok musí obec hledat hranici mezi úsporami a kvalitou.