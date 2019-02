Prachaticko /FOTOGALERIE/- Desítky řidičů, kteří museli v úterý 15. března ráno jet za prací autem, zaskočil sníh. Meteorology avizovaná sněhová nadílka komplikuje dopravu komplikuje. Prachatická správa a údržba silnic má v terénu více než třicet sypačů a další techniky. "Na některých úsecích jsme museli zdvojit síly," řekl Martin Grožaj ze Správy a údržby silnic v Prachaticích.

10.15 hodin: Na Prachaticku přestalo sněžit. Podle Martina Grožaje jsou silnice prosolené. V případě sněhových přeháněk by měl sníh z vozovek okamžitě odtávat. Dnes Prachaticko čekají maximálně sněhové přeháňky. Intenzivní sněžení meteoradar už nepředpokládá.

9.37 hodin: Mluvčí policie ČR v Prachaticích právě ohlásila další problém, a to na trase Volary - Slunečná. "Vozovka tam je neprůjezdná, blokují ji kamiony," řekla. U Želnavy je silnice už průjzedná, sypač projel a kamiony mohly pokračovat, stejně tak na Oboře.

9.28 hodin: Na trase z Netolic do Českých Budějovic mezi sebou nenechaly kamiony žádné rozestupy, proto tam uvízl i sypač prachatické Správy a údržby silnic. "Na úkor jiných úseků proto na Netolicko musela vyjet další technika," informoval před malou chvílí Martin Grožaj. Ten podle meteorologické mapy odhaduje, že srážkové pole by mělo přes Prachaticko projít během následujících dvou hodin a mělo by přestat sněžit.

Teploty jsou podle jeho slov nad nulou, a tak sníh po kontaktu se solí téměř okamžitě odtává.

9 hodin: Silnici Horní Planá - Želnava - Volary blokují podle řidičů tři kamiony. "Pro náklaďáky je silnice úplně nesjízdná, osobní auta pouze se zvýšenou opatrností," informoval před malou chvílí Antonín Smola z Volar. Přímo ve Volarech ve směru na hlavní tah silnice stojí pouze osobní auta.

8.30 hodin: Kamion přes cestu je od zhruba devíti hodin ráno na silnici ve směru Volary – Horní Planá zhruba tři kilometry za městem Volary. „Jeho řidič čeká na sypač a vyproštění. Doprava stojí," řekla policejní mluvčí.

8 hodin: Před osmou hodinou ráno měl problém řidič nákladního auta, který skončil ve škarpě poblíž Žernovic. O půl hodiny později zkomplikovaly jízdu z Netolic do Prachatic, poblíž Obory kamiony, které nedokázaly vyjet do kopce. „Silnice je průjezdná, ale tvoří se více než kilometrová kolona," potvrdila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.