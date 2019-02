Ve čtvrtek večer začala ve vyhlídkové věži sv. Jakuba výstava známé české koloristky Evy Spěváčkové, která vystudovala fakultu výtvarného umění v Brně u Petra Veselého a Tomáše Lahodného.

Malířka představila celkem sedm svých obrazů, které byly rozděleny do dvou tématických okruhů. V jedné části brněnská umělkyně navázala na tradiční baroko, které ovšem pozměnila dle obrazu svého. „Chtěla jsem vytvořit obrazy, které by svou vizáží zabrouzdaly do barokní doby a zároveň splnily moderní požadavky. Schválně jsem použila převážně růžovo bílé barvy, které mají na první pohled evokovat jakousi kýčovitost. Klasické barokní andělíčky jsem nahradila malými buclatými panenkami, které jsou zasazeny do nebeské scenérie,“ sdělila své úmysly malířka Eva Spěváčková. Na zbylých obrazech byli vykresleny levitující polštáře. Pestrá škála jejich barev se skvěle doplňovala s vizuálním efektem a dynamikou obrazu. Výstava je otevřena do 30. září, ale nebude jediná která se v Prachaticích uskuteční. „Na podzim některé mé další obrazy vystavím v Galerii Dolní brána,“ uvedla na závěr své budoucí plány Spěváčková, která tak navázala na úspěšnou práci svého manžela, který se rovněž minulý rok představil v prachatických galeriích.