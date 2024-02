Na den přesně před osmdesáti lety se pouhých pět set metrů od lhenické obecné školy zřítil americký čtyřmotorový bombardovací letoun Liberator B-24D, posádkou přezdívaný „Black Magic“. Na jeho palubě bylo před pádem deset mužů.

Merl Q. Vanderhoof při setkání se starostou Lhenic Vlastimilem Čechem v roce 1999. | Foto: Publikace Operace Argument

Jan Vágner z Jámy.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováOčití svědci lhenické události již nežijí. Jen hrstka lidí ze Lhenicka a okolí může interpretovat historku mladším generacím. Jedním z nich je Jan Vágner z Jámy. „Nepamatuju si to, to je jasné, ale všechno vím z vyprávění babičky a tety Pavelků,“ vzpomněl pan Vágner, který dodává osmdesát let starému příběhu na autentičnosti a povídáním se vrací do předposledního roku druhé světové války. Válečné letadlo se zřítilo na masopustní úterý 22. února 1944 jen krátce po poledni. Bylo slyšet letadla, jak létají v trojúhelníku Smědeč – Záhoří – Miletínky a „štěkot“ kulometu. „Tehdy ale ještě byly zimy, jak mají být. Mrzlo, bylo čtyřicet centimetrů sněhu a nízká oblačnost. Stmívalo se už kolem třetí odpoledne. Kdo mohl a měl z čeho, pekl doma masopustní koblihy, průvod masek se za války nekonal,“ popisuje Jan Vágner. Němci pálili po Liberátorovi z messerschmittů a lidé z Jámy i okolních obcí čas od času vycházeli ven, aby zjistili, co se vlastně děje. Smrtelné zásahy zřejmě bombardér dostal někde nad Příslopem a začal hořet motor. V té chvíli pilot zavelel k výskoku s padákem.

Deset letců odvleklo Gestapo

Tři letce zatkli v okolí Smědče četníci z Chrobol a gestapo z Prachatic. Další tři letci dopadli u Vadkova, byli ošetřeni místními lidmi a následně zatčeni Gestapem. Střelec a palubní mechanik dopadli u Lhenic a jejich zranění ošetřil lékař MUDr. Jandera. I oni byli Gestapem zadrženi stejně jako navigátor, který dopadl u Vodice. Střelec a radista Tropeano dopadl do lesa nad Pavelkovnou. Všichni skončili v lágrech. Do USA se vrátili až v roce 1945, když byli jako zajatci osvobozeni americkou armádou.

Zapomenout se nesmí ani na obyvatele Lhenicka, který stihl krutý osud za pomoc nepříteli. Čtyři lidé z Vadkova byli odvezeni na Gestapo do Českých Budějovic a následně k soudu do Prahy. Všichni vězení přežili. Vrátili se v květnu 1945, ale Jan Šandera, který dostal dva roky a odseděl si je na Pankráci a v lágru v Rotau, se domů vrátil s trvalými zdravotními následky. Marie Vondrušová a Marie Šandová byly rok a půl vězněny v lágru v Aibachu. Do vězení musel i V. Hamberger, který byl propuštěn pro stáří v květnu 1944.

Prsteny skryté před komunisty

Příběh pana Vágnera se váže k radistovi, seržantu Tropeanovi, který o masopustě před osmdesáti lety přišel do domu rodiny Podlahových. „Teta vypravovala, že se najednou z ničeho nic v okně zjevil vysoký chlap. Anglicky opakoval jen military, military. Nechali ho vyspat, dali mu najíst,“ posílá dál válečný příběh Jan Vágner a dodává, že mičovický financ pak letce zatkl. Ještě před tím ale prý seržant Tropeano spálil v kamnech fotografie a dopisy, které měl u sebe. „Tetě Pavelků zanechal dva prsteny. Celá léta je měla doma důkladně schované. Sám jsem je viděl,“ dodává pamětník z Jámy a přidává, že šnůry z padáku amerického seržanta sousedům dlouhá léta sloužily na sušení utěrek nad kamny.

Teta Pavelků, jak sousedku všichni oslovovali, prsteny zapírala před socialistickým vedením státu. „Oba měla schované ve škatulce, byly nádherné z masivního zlata,“ popisuje skvosty Jan Vágner. Až po revoluci je pak prý věnovala do plzeňského muzea. To se ale stalo až někdy kolem roku 2000, poté co Lhenice a okolí postupně navštívili dva ze tří přeživších členů posádky Liberátoru „Black Magic“ M. Q. Vanderhoof a H. L. Williams. „Vím, že jeden z nich dokonce dostal na památku i kousek oné šňůry z padáku, které visely nad kamny,“ dodává k příběhu Jan Vágner.

Zapomenout nesmíme!

Letos sedmasedmdesátiletý Jan Vágner z Jámy už může být považován za pamětníka, i když válečné události má v paměti jen zprostředkovaně od svých příbuzných a sousedů. Tvrdí ale, že na takové hrůzy a zrůdnosti tehdejší doby se nikdy nesmí zapomenout. Je pyšný na to, že mohl příběh vypravovat svým dětem, a ty ho zase předají těm svým. „A pokud by někdo chtěl vědět o leteckém neštěstí u Lhenic ještě víc, stačí zalistovat v knize Operace Argument,“ dodává a hrdě ukazuje modrou knihu, která popisuje sestřelení amerických bombardérů ještě u Horšovského Týna a Nepomuku. Příběh Jana Vágnera z Jámy, jak mu ho vyprávěly teta s babičkou tam ale nenajdete.

S využitím materiálů Jana Bumby ze Lhenice a knihy Operace Argument