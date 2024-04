Ke smažáku nejlépe hranolky nebo brambor a samozřejmě nesmí chybět dostatečné množství tatarky. V kdejakém bistru lze pak pořídit Alternativou v rychlém občerstvení může být smažený sýr v housce.

Smažák s bramborem a tatarkou.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováČechy oblíbenou dobrotu v moderní variaci mívají v nabídce luxusní restaurace, i vesnické hospůdky bistra či fast foody. Je to prostě jídlo, které nezklame. A jestli si někdo myslí, že na něm není co zkazit, je na omylu. Když si kuchař nedá práci s pořádným trojobalem, sýr vyteče dřív než na talíři nebo je naopak nedodělaný, úplně to člověku zkazí chuť i náladu.

Tipy čtenářů

A kam na Prachaticku na smažák? Čtenáři Deníku doporučují vimperskou restauraci v hotelu Zlatá hvězda, kde vyjde na 145 korun. Cena v dnešní době celkem neobvyklá, běžně se totiž cena smažáku s přílohou šplhá přes dvě stovky. Výborný smažený sýr prý umějí také v kuchyni penzionu Pstruh ve Stožci nebo v obecní hospůdce v Nicově. Tam podle informací Matyáše Josefíka vyjde na 150 korun.

U vody chutná

A pokud by si někdo chtěl dát smažák u vody, vyrazit může k rybníku do Ktiše, kde si milovníci smaženého sýra mohou vybrat, zda v housce nebo s hranolkami. „Máme na náš smažený sýr jen kladné ohlasy,“ říká provozovatelka letního kiosku u Ktišského rybníka Michaela Regnerová.

Používají tam čtyřicetiprocentní Eidam a poctivě obalují, žádný polotovar. Sýr vkládají do velké, rozpečené hamburgerové bulky a doplní salátem, rajčetem či okurkou. „Pokud jde o klasický smažák, dáváme dva trojhránky a kopu hranolek se speciálním kořením,“ popisuje. A ceny? Sýr v bulce loni v létě u Ktišského rybníka stál stokorunu a klasika s hranolkami 130 korun. Za tatarskou omáčku strávník připlatí 15 korun. „I když pro letošek asi klasiku nepatrně zdražíme,“ uzavírá.