Přesto někteří uživatelé upozorňují, že není úplně dokonalá. A vedení města si je toho vědomo. „Zatím se jedná o pilotní projekt, kdy jsme dostali aplikaci zdarma. Rádi bychom do budoucna zakoupili tak zvaný Mobilní rozhlas, už jsme i zažádali o dotaci. Ten umí i to, co stávající aplikace nedokáže,“ uvedl Jan Klimeš, místostarosta Prachatic. O dotaci se rozhodne na přelomu roku.

NABIJEME KOLA I AUTA

Nejedná se ale o jediný krok v rámci Smart City. Vzhledem k tomu, že po silnicích jezdí stále více elektromobilů, město by rádo jejich majitelům umožnilo dobíjení přímo ve městě. „V tuto chvíli provozuje nabíječku soukromá firma v areálu bývalé autoškoly na Zlaté Stezce. Nám by se další takové místo líbilo v Zahradní ulici, nebo třeba na parkovišti u pošty. Jednáme ovšem i se společností E.ON. Zatím jediná městská společnost, která využívá tento způsob dobíjení, je Tepelné hospodářství Prachatice, které má k dispozici hybridní vozidlo,“ upřesnil místostarosta.

Vedení města se elektromobily líbí. Rádo by je mělo i ve svém vozovém parku. Ovšem, podle Jana Klimeše, jde o peníze. Tedy, pokud by město uspělo s žádostí o dotaci, vozidlo by pořídilo. „Myšlenka Smart City je výborná. Chceme ale co nejvíce využívat dotace,“ řekl.

Dalším krokem města by mohly být nabíječky na elektrokola. Nabíječky by mohly být v budoucnu umístěny například v budově, kde sídlí Městská policie, u městského stadionu, na Libíně, ale i v novém areálu Dřípatky či na Malém náměstí.

Na některém ze jmenovaných míst by se mohly v budoucnu objevit i speciální stanoviště na parkování kol a kočárků. Jedná se o uzavíratelné boxy, které chrání před rozmary počasí. „Návštěvník by si v podstatě box na požadovaný čas zakoupil. To by se nám opět líbilo třeba v Zahradní ulici, nebo u plaveckého bazénu, kde by jej mohly využívat maminky na kočárky,“ doplnil Milan Batysta, vedoucí kanceláře starosty.

HLÁŠENÍ ZÁVAD Z MOBILU

Do označení chytré město tak lze v tuto chvíli zařadit aplikaci Město v mobilu, jejímž prostřednictvím mohou lidé hlásit případné závady či nedostatky ve městě, nebo i černé skládky. Podle Milana Batysty, vedoucího odboru kanceláře starosty, je možné aplikaci stáhnout jak pro telefony s operačními systémy Android, tak i iOS. „Stačí zadat při vyhledávání slovo Prachatice,“ poradil. Jedním z těch, kdo aplikaci už vyzkoušeli, je i zastupitel Robert Zeman. Ten například upozornil na zrezivělé zábradlí u světelné křižovatky Pod Lázněmi. „Vyfotil jsem ho a odeslal s popisem. A dostal jsem zpět i odpověď, přišel mi z příslušného odboru e-mail s tím, že problém bude vyřešen,“ popsal zastupitel Robert Zeman.

V historickém centru pak vedení radnice nechalo rozmístit chytré odpadkové koše. Ty odpad nejen slisují, ale také si samy řeknou, kdy chtějí vyvézt.

NÁRAMKY PRO SENIORY

Senioři zase mají k dispozici tak zvané chytré náramky. Jedná se o dohled 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. „Používání zařízení je jednoduché. A nikdo nemusí mít obavy ze složitého zařízení,“ přiblížila náramky Hanka Rabenhauptová z prachatické radnice.