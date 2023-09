Turisté na Šumavě jsou někdy neskuteční. V sobotu 16. září Bohumil Kantor ve službě stráže přírody u Pramenů Vltavy našel poškozenou dřevěnou sochu.

Poničenou dřevěnou sochu za sebou na Šumavě nechali turisté v sobotu 16. září. | Foto: Bohumil Kantor

Poničenou dřevěnou sochu za sebou na Šumavě nechali turisté v sobotu 16. září.Zdroj: Bohumil Kantor„To, co jsem viděl, jsem nedokázal pochopit. K Pramenům Vltavy chodí i tací, které můžu zařadit do rodu homo stupidum ( člověk debilní),“ zhodnotil a poslal fotografie poškozené dřevěné sochy. K tomu dodal, že pokud chtějí lidé něco ničit, ať si to dělají doma a ne v Národním parku Šumava. „O takové pitomce na Šumavě nestojíme,“ uvádí.

Na Pramenech Vltavy není ani kapka vody

Symbolický pramen Vltavy je vyschlý, a tak toho někdo využil a pro vlastní potřebu sebral všechny mince, které tam turisté naházeli.

