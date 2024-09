V pořadu Události, komentáře, který Česká televize vysílala v úterý večer, to Martin Kuba popřel. Pirátské poslankyni Olze Richterové, která rovněž byla hostem vysílání, nabídl, že jí ukáže svůj telefon, aby měla jistotu, že se s premiérem na žádné schůzce nedomlouval. „Pak by mi paní Richterová došla koupit bonboniéru a kytku a možná by si uvědomila, že úplně bohapustě lhát a takhle plivat po lidech jenom proto, že se jim to zrovna hodí, je něco, co se prostě v politice nedá dělat,“ doplnil Martin Kuba.