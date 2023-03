Opozice vlastně vůbec poprvé dostala šanci diskutovat k tomu, co projednávají prachatičtí radní, jejichž jednání je neveřejné, ale zastupitelé dostávají informace, o čem radní rozhodují. Bývalé vedení města Prachatice pod vedením Martina Malého (Nezávislí) k tomu opozičním zastupitelům nikdy nedalo prostor. A tak nejprve zastupitelka Lenka Králová (Nezávislí) vznesla dotaz, zda a jak bude do Slavností Zlaté stezky začleněn nově opravený Štěpánčin park. „Jak to bude s Pivovarskou zahradou, když Štěpánčin park bude nový,“ zeptala se. Starosta Jan Bauer přiznal, že vedení radnice zatím nemá o Pivovarské zahradě Slavností Zlaté stezky zatím úplně jasno. „Štěpánčin park by měl být součástí slavností, ale zatím nevíme, v jakém rozsahu,“ řekl. Vysvětlil, že finální terénní práce ve Štěpánčině parku zhotovitelská firma provede podle dohody až zjara. „Terénní úpravy budou stát dost peněz a my rozhodně nehodláme investici znehodnotit,“ dodal s tím, že radní a tým, který připravuje Slavnosti zlaté stezky budou o začlenění parku diskutovat a na dalším jednání zastupitelů by mělo být k dispozici více informací. „Stejně tak mluvíme o tom, jak začlenit do slavností nové letní kino. Zároveň ale nechceme veškeré dění přesunout z centra města,“ ujistil.