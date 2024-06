Tak právě Premier, kapela, která loni oslavila třicet let na české hudební scéně, vystoupí v pátek 28. června od 23 hodin na prachatickém Velkém náměstí, a to teprve bude jízda. Kapelu založil v roce 1992 baskytarista Daniel Hrnčiřík a zpěvák Jaroslav Bobowski. Oba zakládající členové jsou dodnes součástí kapely Premier, za bubny usedá Daniel Wolzcik a na elektrickou kytaru „válí“ Yarda Mikoška.

Náhrada za Gaia Mesiah je ale více než povedená. Do Prachatic přijede kapela Premier a náměstí tak rozpohybuje jich legendární Hrobař, písnička z roku 1993, kterou zná celá republika, protože díky pořadu Eso se tenhle hit stal na dlouhou dobu jedničkou české hitparády. A víte, že Hrobař je dokonce součástí zpěvníků?

Martina Pártlová do kočáru, Bára Poláková večer na pódium

Sobotní ranní průvod si Prachatičtí užijí s Martinou Pártlovou, která usedne do kočáru spolu se starostou Janem Bauerem a která zazpívá na hlavním pódiu v 11 hodin dopoledne. Večerní program začíná v šest hodin a jako první se představí kapela Hodiny, následuje od osmi Bára Poláková, od deseti The People a od půl dvanácté pak DJ Basslicker.

Historický program se oba dny odehraje v areálu na Parkáně a dechovka s plzeňským pivem budou k mání ve Štěpánčině parku. Děti si užijí v hospicovém parku. A jaké by to byly slavnosti bez soumarů, ty své ležení rozloží na Parkáně, ale tradičně celé slavnosti zahájí svým příchodem na Velké náměstí s karavanou se solí. Letos bude možné soumary potkat na trase z Libínského Sedla do Prachatic. Odtud totiž vyrážejí pěkně pěšky už ve dvě hodiny odpoledne.

