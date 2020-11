Starosta města Třeboň Jan Váňa (ODS), který je zároveň jedním z jednatelů třeboňských slatinných lázní, je situací, kterou vláda nastolila, znepokojený.

„Zakázali nám přijímat klienty samoplátce, čemuž normální člověk nerozumí. Nevím, v čem se liší zdravotní péče, kterou hradí pojišťovna nebo kterou si hradí klient. Takto trestají lidi, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Nedává to logiku,“ podivuje se starosta. „Klesá nám tak počet hostů. Máme běžně poměr klientů pojišťoven a samoplátců zhruba jedna ku jedné,“ odhaduje poloviční úbytek lidí. Starosta je přesvědčen, že v lázních nákaza lidem příliš nehrozí. „U nás jsou klienti více v bezpečí, než když jdou nakoupit do supermarketu, pacienti i zaměstnanci nosí roušky, opatření jsou udělaná tak, aby v prostorách nic nehrozilo. Pokud se stane, že má někdo příznaky covidu, tak tito klienti odjíždí a odjíždí i ten, kdo je s dotyčným na pokoji. A čekáme, jestli je covid pozitivní, potom by se trasovalo,“ popisuje. Klienti mohou být teď prý klidní.

„Stejně tak naši zaměstnanci. Objednali jsme pět set antigenních testů a budeme testovat všechny zaměstnan᠆ce, kteří projeví zájem,“ říká s tím, že testy měly dorazit ve čtvrtek večer. S budoucím hejtmanem kraje Martinem Kubou (ODS) třeboňský starosta již probíral uvolnění lů᠆žek pro pacienty, kteří prodělali covid.

Podle slov starosty Třeboně Jana Váni (ODS) tvoří klientelu lázní zhruba z poloviny právě samoplátci, a tak lázně přichází o hosty. V pátek ráno Jan Váňa potvrdil, že již jednal s budoucím hejtmanem Martinem Kubou (ODS) o uvolnění lůžek pro pacienty, kteří vyžadují následnou péči po prodělání covidu. „O soukromých lázních vláda nehovoří. Nicméně já jsem řekl panu doktoru Kubovi, že pokud by byla potřeba tady v našem kraji umístit pacienty pro následnou péči do lázní, tak že bychom byli schopní vyčlenit jeden pavilon, což je asi kapacita šedesát lůžek, případně uvolnit i další kapacity. Jsme ochotní pomoci jihočeským nemocnicím,“ sdělil v pátek ráno.

„Uvidíme, zda to bude nebo nebude potřeba,“ zamýšlel se starosta Třeboně.

Problém je podle něho ten, že lázně nemají zdravotnický personál, který by o takové pacienty mohl pečovat.

„Lázně nemají volné zdravotní sestry. Ty, které zde máme, jsou v ordinacích u lékařů. Pokud by si kraj dodal zdravotní personál, tak my jsme schopní zařídit úklid, stravování,“ vysvětluje.

Mluvčí Slatinných lázní Třeboň Martina Herchová potvrdila, že od 28. října s ohledem na aktuální krizová opatření poskytují výhradně pobyty komplexní a příspěvkové lázeňské péče. „Z pohledu námi poskytovaných léčebných služeb jsou klienti v tuto chvíli omezeni minimálním způsobem. Naše klienty i zaměstnance se snažíme chránit všemi dostupnými prostředky. Mnohá opatření a hygienická pravidla přetrvala od jara letošního roku. Postupně přijímáme soubor dalších opatření, která by mimo jiné měla přispět k tomu, aby se u nás všichni cítili bezpečně,“ uvedla mluvčí třeboňských lázní.

Pobyty podle jejích slov lidem nepropadávají. „Již zakoupené nebo rezervované samoplátecké pobyty si mohou klienti posunout na jiný termín. Stačí písemně kontaktovat naše rezervační kanceláře. U klientů komplexní a příspěvkové lázeňské péče není v tuto chvíli důvod pobyty přesouvat,“ komentovala. Lázeňský personál věří, že každý, kdo se pohybuje v obou léčebných domech, může svým zodpovědným přístupem a chováním přispět ke zvládnutí stávající situace a minimalizaci všech rizik.

K atmosféře v třeboňských lázních mluvčí přidala, že žijeme v psychicky náročné době a každý současnou situaci vnímá subjektivně, jiným způsobem. „Velice si vážíme toho, že naši zaměst᠆nanci zachovávají pozitivní přístup a i v této nelehké době odvádí standardně velmi kvalitní práci,“ vyzdvihla. Slatinné lázně Třeboň podle ní neplánují propouštět zaměstnance.