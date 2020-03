Skvělý nápad: Prohlídka Volar z tepla domova

Na komentovanou prohlídku Volar, aniž by přitom lidé museli opustit vlastní byt, zve volarské Kulturní a informační centrum prostřednictvím svého facebookového profilu. A podle těch, co to vyzkoušeli, se to od reálné procházky zas tak neliší. Tedy vyjma pobytu na zdravém vzduchu.

Komentovaná prohlídka Volar z tepla domova. | Foto: Jaroslav Pulkrábek