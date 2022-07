U letištní plochy se sešly stovky lidí, kteří si užívali nejen nádherného slunečného dne, ale hlavně se jim tajil dech při kaskadérských kouscích nejlepších českých leteckých akrobatů. Jeden z prvních, kdo vzlétl do oblak ukázat davům své umění, byl Petr Jirmus. Při výkrutech Petra Kopfsteina a Martina Šonky lidé ale jen téměř beze slov zírali, co vše je možné s letadlem provést. Jejich umění doprovázely jen strohé výkřiky ve stylu: "To bych nedal. Od něj bych se svézt nenechal." A mnohdy i "o plných kalhotách".