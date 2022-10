Ponořit se do hájemství víly Šumavy, Šumavouse do představy mystické krajiny z dob Karla Klostermanna se mohou turisté a návštěvníci Nového Údolí už v pátek 28. října. Její slavnostní otevření se totiž chystá v den státního stvátku od 13 hodin. O vybudování výstavy Klostermannova Šumava se zasloužil hlavně Milan Poláček a Jindřich Fábin. Klíčové role hráli starostka obce Stožec Helga Finiková, parta z Free Shopu a jeho majitel Filip Tutoky. Výstava je umístěna v budově bývalé celnice, kterou sice vlastní obec Stožec, ale užívá ji právě free shop.

Na investicích se vimperští zastupitelé shodnou, mají priority

Pošumavská jižní dráha, spolek, který v Novém Údolí, je již mnoho let součástí Jihočeského pohádkového království a díky tomu je i předseda Pavel Kosmata zvaný Prcek pohádkovým ministrem železnic. Zástupci spolku se setkali s Milanem Poláčkem, který vybudoval v Mlázovech u Klatov „Pohádkovou chalupu“ plnou skřítků, víl a jiných bytostí. Po šestnácti letech provozování byla výstava ukončena. Exponáty byly rozmístěny po nově vybudovaných výstavách po celé republice. "Právě díky Jihočeskému pohádkovému království nám Milan Poláček nabídl, že některé krásné dřevěné sochy umístí na Nové Údolí. A pak slovo dalo slovo, a zjistili jsme, že Milan hledá umístění pro Klostermannovu meditační světničku," popsal Pavel Kosmata. Zástupce Pošumavské jižní dráhy při návštěvě Mlázova světnička uchvátila a na to, že by ji měli právě na Novém Údolí ani nepomysleli. "No a stalo se," říká předseda spolku.

Součástí výstavy je i malá galerie fotografií Stanislava Schneedorfa, zvaného Stan, který již spoustu let opravuje křížky a Boží muka po Šumavě. Jeden z opravených křížků je i na Novém Údolí u tzv. Nového Mlýna.

V čele Prachatic jsou tři chlapi. V úterý se stěhují na radnici

Klostermannova Šumava je uzamčena. Pokud není otevřeno otevře obsluha krčmy Vagon, která návštěvníky nechá na výstavě meditovat. Vstupné je dobrovolné a platí se do kasičky na stole za vchodem, peníze spolek Pošumavská jižní dráha používá na úhradu elektřiny a dalších nákladů. Otevírací období je od jara do podzimu.