Vesmír, nekonečné téma fascinující nejen v oblasti vědy, ale i v srdcích a myslích dětí. V mateřské škole ve Ktiši se rozhodli, že toto poutavé téma přiblíží dětem neotřelým způsobem. Vedoucí mateřské školy, Oskar Arce, s nadšením sdílí, "Toto téma jsme si v rámci vzdělávací nabídky moc užili a rozhodli jsme se, že ho představíme dětem a rodičům netradiční formou."

Vesmír ve školce ve Ktiši. | Video: Oskar Arce

Vytvořit prostor pro originální představení nebylo jednoduché. Oskar popisuje, že se chtěli vyhnout klasické besídce, kde by děti recitovaly básničky a zpívaly písně. Rozhodli se vstoupit do moderní éry a zvolili formu videoklipu. "Získání autorských práv, výběr kostýmů, měření, nácvik choreografie… to byly první kroky na cestě k úspěšné realizaci této přísně tajné akce," dodává učitel Oskar.

Jedním z nejtěžších úkolů bylo udržet po celou dobu událost v tajnosti před rodiči. "Děti nesměly prozradit, co se chystá, aby rodiče měli co největší překvapení - a to se nám velmi povedlo," Učitelka Ivetka s úsměvem na tváři dodává: "Když jsem viděla radost v očích rodičů a to překvapení, byla jsem za ně sama dojatá. Práce na tomto projektu byla náročná, ale vidět, jak se naše úsilí vyplatilo a jaké potěšení jsme rodičům připravili, to bylo neocenitelné. Děti byly úžasnými kosmonauty, a jejich nadšení a radost byly nakažlivé. Je to krásný pocit, když víte, že jste vytvořili nejen vzdělávací zážitek, ale i nezapomenutelný moment v životech těchto malých kosmonautů a jejich rodin."

Chlap ve školce. O předškoláky ve Ktiši se stará pan učitel Oskar

Celá produkce se neobešla bez náročného procesu. Přípravy na klip zahrnovaly dokonce i exkurzi do planetária v Českých Budějovicích, kde se natáčení odehrálo. I přesto, že natáčení trvalo celých 6 hodin, děti byly tak pohlceny atmosférou a technickými aspekty produkce, že si tento čas opravdu užily.

První verze klipu přinesla ohromnou radost. "Byli jsme natolik nadšení, že jsme s dětmi dokázali vytvořit něco takového," vypráví vedoucí mateřské školy. Následně bylo pouze otázkou času, kdy klip zveřejnit rodičům. A tím správným okamžikem se ukázaly být Vánoce.

Ve svátečně vyzdobené školce se konalo vánoční setkání, kde se děti převlékly za kosmonauty. Rodiče byli pozváni na společné sezení, během něhož byl odhalen vesmírný klip. Tímto jedinečným způsobem se mateřská škola ve Ktiši stala nejen prostředím pro vzdělání, ale i místem, kde se prostřednictvím uměleckého díla otevírá okno do vesmírných dobrodružství.

"Společně jsme si tuhle akci náramně užili. Od příprav až po samotné odhalení, každý moment byl pro nás jedinečný. Ten závoj tajemství, který jsme nosili až do posledního okamžiku, přinesl do naší školky kouzlo Vánoc. A když se nakonec odkryl, vykouzlil u nás všech emoce štěstí. Právě tohle bylo naším cílem v tomto vánočním období – přinést nejenom zábavu, ale i tolik potřebný pocit štěstí a radosti.