Vimperk - Sotva žáci ze Základní školy TGM ve Vimperku opustili lavice, vystřídali je v prostorách školy dělníci.

Původní stav sociálního zařízení u tělocvičny byl na hranici životnosti. | Foto: Alena Szabová

Podle Aleny Szabové z vimperského odboru investic a údržby by do konce prázdnin měli mít hotové stavební úpravy zázemí tělocvičny v budově v ulici 1. máje. „Potřeba úpravy stávajících šaten, hygienických zařízení a kabinetu tělesné výchovy byla vedením školy již několik let avizována jak s ohledem na stáří zařízení a opotřebovanost jeho vybavení, tak na požadavky vyplývající z nových hygienických předpisů,“ upřesnila.

Město se podle Pavla Dvořáka, starosty Vimperka, snažilo získat dotaci. Nakonec ale pro peníze sáhlo do rozpočtu, a to pro více než 1,7 milionu korun.„Ačkoliv byla podaná žádost, byla nakonec neúspěšná. Přesto se podařilo v rozpočtu města nalézt dostatek finančních prostředků na to, aby mohla být akce s celkovými náklady 1.785.316,20 koruny zrealizována letos i bez dotace,“ uvedl. Při stavebních úpravách budou nejen zrekonstruována hygienická zařízení, ale dojde i na výměnu či renovaci podlahových krytin, rekonstrukci elektroinstalace a vzduchotechniky a v celé sekci zázemí tělocvičny budou vyměněna okna včetně hlavních vstupních dveří.