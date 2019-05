Strunkovice nad Blanicí - V úterý 23. dubna nastal dlouho očekávaný den odjezdu do Anglie pro druhý stupeň naší základní školy. Okolo půl třetí odpoledne se naše skupinka sešla na náměstí ve Strunkovicích nad Blanicí.

Školáci ze Strunkovic nad Blanicí vyrazili do Anglie. | Foto: Archiv školy

Tam čekal mikrobus, který nás odvezl do Plzně. Po pár minutách se objevil průvodce s autobusem, ve kterém už na nás čekali žáci z jiných škol. Nasedli jsme a těšili se, až budeme v Anglii. Cestou jsme projeli Německem a Belgií až do francouzského přístavu Calais. Poté jsme vjeli do eurotunnelu a ten nás převezl přes kanál La Manche . Dlouhá a vyčerpávající cesta stála za to, protože jsme se ocitli v Anglii. Tam se nám přeřídil čas o hodinu dřív, ale také jsme si museli zvyknout na jízdu po levé straně. Po necelých dvou a půl hodinách cesty jsme dorazili do jednoho z nejkrásnějších měst Anglie, Oxfordu. Čekal nás celodenní program s navštívením např. univerzitního areálu nejrozsáhlejší koleje Christ Church College (jídelna - místo filmování Harryho Pottera) a pěší prohlídka města. V Oxfordu jsme také měli možnost navštívení nákupního centra. Den utekl jako voda a s velkou nervozitou jsme vyrazili na místo, kde na nás čekaly hostitelské rodiny. Po příjezdu do našeho nového domova každá dvojice či trojice předala vak s logem strunkovického erbu naplněný nějakými drobnostmi. Následoval další den, kdy jsme tentokrát dopoledne navštívili víkendovou rezidenci královny Alžběty II., tedy Windsor Castle. Po tomto krásném zážitku jsme vyrazili na Stonehenge. Abychom se dostali přímo ke Stonehenge, museli jsme jet speciálním autobusem . Hrozně moc tam foukalo, ale naštěstí nepršelo jako v Oxfordu. Opět jsme se vrátili do hostitelských rodin, kde jsme si užívali poslední noc. Ráno jsme se rozloučili s rodinami .Vyrazili jsme vstříc metropolitnímu Londýnu. Hned jsme nastoupili na metro a nechali se svézt do stanice Waterloo. Po pár minutách jsme mohli spatřit obrovské London Eye (později jsme se na něm svezli), ale také Houses of Parliament. Bohužel jsme nespatřili Big Ben, na kterém se momentálně dělají stavební úpravy. Popošli jsme o kousek dál až k Westminster Abbey, ale i k dalším zajímavostem jako např. Downing Street 10, Buckingham Palace, China Town, Piccadilly Circus a i přes Golden Jubilee Bridge a další. Na závěr jsme se přesunuli lodí k O2 Aréně a spokojeně nasedli do autobusu. Večer jsme podstoupili kontrolu a nalodili se na trajekt, který nás zase dovezl zpět do Francie, a stejnou trasou jsme zase dobře dorazili až do Strunkovic nad Blanicí, kde na nás čekaly naše rodiny a také paní ředitelka Markéta Vejvodová. Moc děkujeme za úžasnou příležitost vidět Anglii naživo a za trpělivost paním učitelkám, Daně Hojkové a Jaroslavě Stříbrské. Samozřejmě nemůžeme zapomenout poděkovat i našim rodičům.