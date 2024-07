Jako učitel nastoupil Stanislav Mauric do základní školy v roce 1975. Učil matematiku a fyziku. O deset let později se stal ředitelem. A jako ředitel působil až do konce letošního školního roku, tedy 39 let. V pátek 28. června se s ním proto loučila celá škola. A dostal k tomu také certifikát. Vytvořil totiž rekord jako Nejdéle působící ředitel základní školy v České republice. A má to potvrzené černé na bílém. Je zapsán české databáze rekordů agentury Dobrý den v Pelhřimově.

Podívejte se, jak se s ředitelem, který učil matematik a fyziku několik generací školáků, loučili jeho žáci ve Čkyni. Pro Prachatický deník poslední školní den zachytil fotograf Bedřich Kubálek.