Základní školy v Prachaticích testy mají. Připravují se na návrat dětí do lavic.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Radost z toho, že se děti z prvního stupně zase vrátí do lavic střídá u ředitelky Základní školy ve Vodňanské ulici v Prachaticích Petry Sandanyové střídají trochu obavy. „Přípravy jsou větší a horší než běžný začátek školního roku,“ říká. V pondělí se do školy vrátí školáci z A tříd prvních pěti ročníků. „Bude to zhruba sto dvacet dětí. Logistika návratu je dost složitá ale zvládneme to,“ ujišťuje.