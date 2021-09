Podle už loni připraveného scénáře začne školní rok v prachatickém gymnáziu. Podle slov jeho ředitelky Jany Dejmkové bude škola postupovat podle pokynů ministerstva školství. „Jiná cesta není, v tu chvíli bychom porušili zákon,“ uvedla. V novém školním roce bude mít prachatické gymnázium 280 studentů.

Rodiče i děti škola vyzvala, aby doložili certifikáty o ukončeném očkování nebo o prodělání covid-19. „Pokud to studenti doloží, jsou vyjmuti z povinného testování. Zatím jeden z dokumentů doložila asi třetina studentů. Očekáváme další během prvních školních dnů,“ dodala Jana Dejmková. Studenti, kteří doklady nedoloží, nebo se nenechají testovat, nebudou do školy vpuštěni a bude se na ně pohlížet jako na nemocné. Problém škola nemá ani s testováním studentů před adaptačními kurzy. „Všichni budou otestováni antigenními testy před odjezdem,“ potvrdila ředitelka.

Také Základní škola Zborovská v Táboře je na příchod žáků připravena. „První den budou třídní učitelé kontaktovat rodiče, abychom zjistili, kteří žáci jsou očkovaní. Platí, že žák musí být buď očkován, nebo mít do 180 dnů po prodělaném covidu, pokud nemá být testován. Žáci, kteří testování odmítnou, nosí respirátor po celou dobu své přítomnosti ve škole,“ uvedl ředitel Petr Vašíček.

Také táborská ZŠ Zborovská chystá na září adaptační kurzy. Jde o jednodenní výlet třídy, která dostává nového třídního, většinou jde o páté či šesté ročníky. V jednom případě se chystá výlet třídenní, ten se však týká pouze jedné třídy se sportovním zaměřením.

Na největší českobudějovické ZŠ Oskara Nedbala mají připravenou jednu místnost pro karanténu, i když podle ředitele Miroslava Poláčka to je složité. Volnými prostorami totiž škola neoplývá. „Testovat budeme hned první den ve třídách. U prvňáčků a ve druhých a třetích třídách budou jako posila vychovatelky,“ doplnil ředitel. Posteskl si, že místo toho, aby v lavicích vítali žáky a pasovali prvňáčky, tak se bude testovat na koronavirus. Zkouška ale bude provedena hned první den i u prvňáčků. „Rozhodli jsme, že i prvňáčci se budou testovat první den,“ uvedl Miroslav Poláček. Jednak u toho mohou být i rodiče a jednak nemusejí děti sedět první hodiny ve škole v rouškách a pak plnit nařízenou proceduru třeba druhý den.

Ředitel také požádal rodiče, aby na zahájení školního roku byl s dětmi jen jeden nebo dva zástupci rodiny.

V minulém školním roce zde měli asi tři případy koronaviru, ale děti nemusely být dlouho v karanténě. Rodiče se dostavili velmi rychle. Kolik dětí nyní přinese potvrzení, že nemoc prodělaly v poslední době nebo nemusejí být z jiného důvodu testovány, to ředitel budějovické základky neví, ale minulý školní rok to byly jednotky případů ze tříd. „Jsem sám zvědav, jak to bude. Mají to na starosti třídní učitelky. Všechno se dozvíme první den,“ dodal Miroslav Poláček.

Loni ZŠ v Záboří u Blatné na Strakonicku musela zahájit školní rok o deset dní později. Důvodem byl pozitivní test na covid u jednoho z pracovníků školy. „Dnes už na to vzpomínáme s humorem, i když tenkrát to taková legrace nebyla,“ vzpomíná ředitel Michal Gutwirth. Ale ani pak si výuky moc neužili, neboť o několik dní později byly školy opět zavřeny.

Dnešní zahájení školního roku už by mělo být jiné, i když na děti čeká povinné testování. „Testy máme připravené na všechna tři testování,“ dodává ředitel. Musí ale počítat také s variantou, že by některý z 91 žáků test odmítl. „V takovém případě by musel mít celý den roušku, a pokud by ji nechtěl mít, nebyl by do školy vpuštěn,“ připomněl Michal Gutwirth. Podle něj k tomu ale nedojde. Z celkem 25 učitelů a pracovníků školy je už většina očkována.