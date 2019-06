Prachatice – Stavební práce na opravě střechy a vestavbě nových učeben na půdě budovy Základní školy ve Vodňanské ulici může začít.

Ilustrační foto

Zastupitelé v pondělí odsouhlasili předfinancování bezmála osmatřiceti milionů korun. Přes dvacet tři milionů zaplatí dotace, kterou škola získala. Součástí budování nových učeben musí být podle informací Petry Sandanyové, ředitelky ZŠ, rekonstrukce střešní konstrukce a výtahu, který je na hranici životnosti. „Až při podrobném zkoumání jsme zjistili, že je konstrukce ve špatném stavu. Tak jako tak bychom se do dvou let museli pustit do její opravy. Ani bez výtahu nemůže škola fungovat. Jde o jedinou možnost zásobování školní kuchyně,“ vysvětlila zastupitelům.