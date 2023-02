Podle informací dopisovatele Deníku Ladislava Berana z Volar rolbaři ze SKI klubu ŠUMAVA připravili okruh za městem a trasu na Soumarský most. Okruh je za první čerpací stanicí pod Dvorským vrchem a má zhruba dva kilometry. "Na Soumarský most se jede z nástupního místa nad starou cestou. Trasa potom vede směrem k vlakovém nádraží, stáčí se doprava a výjezdem do kopečka pak na Soumarský most," popsal Ladislav Beran.