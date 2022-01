To v dalších rybích chovech na Krumlovsku mají v tomto směru zatím klid. Třeba ve Chvalšinách. „My jsme zaměřeni na pstruha duhového, toho budeme vytírat až v březnu,“ sdělil František Salon ze sádek Vojenských lesů a statků ve Chvalšinách. „Pstruhy potoční nevytíráme. Ti a siveni američtí se vytírají na podzim. My máme linii jarního výtěru.“

„V Hůrce líhnou plůdek hodně brzo. My budeme mít siveny až po Novém roce, z jiker se vykulí v únoru,“ řekl Antonín Němček, vedoucí provozu Pstruhařství Mostky u Kaplice.

Richard Turek v Rybářství Hůrka už musí líhnutí rybek a jejich vývoj bedlivě sledovat. Rybky se vykulí z více než 95 procent oplodněných jiker. Zhruba 20 procent Richard Turek přeprodá, 80 procent si nechá pro vlastní chov. Do poloviny ledna se ještě budou kulit pstruzi potoční z pozdějšího výtěru.

„Jedná se o terminální stádium vývoje jikry, kdy malá rybička opouští jikerný obal,“ vysvětlil Richard Turek, který navázal na práci svého otce stejného jména. „Ta bude zhruba tři týdny spotřebovávat žloutkový váček a pak přejde na exogenní výživu, což jsou granulky o velikosti asi půl milimetru. Případně se krmí mraženým planktonem." Rybář si jikry vytírá sám z vlastních generačních ryb.

Rybičky následně krmí asi do velikosti 10 centimetrů a pak je přesídlí do takzvaných výtažníků, což jsou malé rybníčky, kde ryby rostou do velikosti asi 350 gramů. Ty Richard Turek ve svém rybářství prodává nebo je mohou zájemci přijít sami vylovit. Po dohodě je to možné za každého počasí. V zimě se tu ryby loví skrze dírky.

Rybářství Hůrka obsahuje asi 2,1 hektaru vodní plochy, což představuje 17 různě velkých rybníků a rybníčků. „Rybářství vybudoval v polovině 90. let otec Richarda Turka, který zde stále bydlí,“ doplnil Pavel Pechoušek, manažer Turistického spolku Lipenska, jehož je rybářství členem. „Přímo s rybářstvím sousedí vyhlášená rybí restaurace, kterou provozuje Richardova starší sestra.“

Richard Turek má zajímavé vize a plány. Například by chtěl po dohodě s Českým rybářským svazem začít pracovat na záchranném chovu některých původních druhů ryb. „Vše je ve fázi plánů, ale mám zájem rozjet záchranný program geneticky čisté ryby pstruha obecného formy potoční, střevle potoční a síha marény," vypočítal Richard Turek. Více se chce také zaměřit na to, že svou rybí líheň otevře veřejnosti a bude zde pořádat organizované exkurze pro různé druhy škol od mateřských až po vysoké. „V plánu také máme rybářské workshopy," dodal.