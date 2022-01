Na kompletní zastřešení arény zatím není ani připravený projekt, který bude nutný pro případnou žádost o dotační peníze. Ideální by podle slov starosty Martina Malého bylo kompletní zastřešení, ale také zázemí pro diváky v podobě bistra, kde by mohli rodiče počkat na své děti v teple. Zastřešení by navíc prostor odhlučnilo. „O úpravách hokejbalového hřiště není rozhodnuto. Měli bychom jeho úpravy řešit komplexně. Každopádně si to hřiště zaslouží, protože hokejbal je v současné době jeden z nejmasovějších sportů ve městě. Střecha by byla výhodou v případě, že by se podařilo pořídit ledování na hřiště. Zatím jsme o takových možnostech nediskutovali, bude to stát velké peníze,“ zhodnotil Martin Malý. Ani na nákup zařízení pro ledování hřiště není projekt. „Chladící zařízení by bylo ideální,“ uzavřel Karel Dvořák s tím, že on se bude snažit, aby se to povedlo.