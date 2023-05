U Prachatic se srazila motorka s autem. Pro motorkáře musel vrtulník

/AKTUALIZOVÁNO/ U Prachatic nezvládl motorkář předjíždění a střetl se s protijedoucím autem. S komplikacemi na hlavním tahu z Volar do Prachatic musejí počítat řidiči přibližně do 18. hodiny. Pak už by měla být silnice bez problémů průjezdná.

Ilustrační foto. | Foto: Leoš Russ