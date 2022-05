Firma Strabag tam na základě zakázky Jihočeského kraje odfrézovala a položila nový asfalt. Nová jsou i svodidla. Prostřednictvím sociálních sítí rychlost rekonstrukce řidiči výborně ohodnotili. Většina z nich se shodla, že jízda po objízdné trase přes Ktiš nebo Záblatí byla adrenalinovým zážitkem. Uzavírka ve stejném úseku je naplánována ještě jednou a to od 6. do 14. června. Podle informací Martina Grožaje z prachatické Správy a údržby silnic totiž do úseku u Fefrovských rybníků bude položen protismykový povrch. Řidiči ho znají jako červený asfalt. „Úsek byl totiž vyhodnocen jako nebezpečný,“ zdůvodnil pokládku Martin Grožaj. Pokládka protismykového povrchu totiž může začít až po technologické přestávce.